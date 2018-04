vor 55 Min.

An alten Bebauungsplänen wird nicht gerüttelt

Eine Satzung könnte Freistellungsverfahren in Bellenberg erübrigen. Das soll jetzt geprüft werden.

Von Regina Langhans

Bebauungspläne werden von Kommunen passend zu den örtlichen Gegebenheiten festgelegt – damit Bauherren bei ihren Planungen rechtzeitig wissen, was möglich ist und was nicht. Letztlich soll dadurch vorgebeugt werden, dass viele Anträge auf Befreiungen eingehen: Wenn jemand eben anders bauen will als erlaubt. Die Anträge bedeuten für die ratsgremien von Städten und Gemeinden zusätzlichen bürokratischen Aufwand. Auch in Bellenberg – weshalb alte Pläne auf den Prüfstand gestellt und modernisiert werden sollen. Dazu kam es jedoch nicht. Stattdessen soll die Verwaltung nun prüfen, ob über Satzungen bestimmte kritische Punkte geregelt werden können.

Der Antrag auf Überarbeitung der Bebauungspläne war aus dem Ratsgremium gekommen. Die zahlreichen Anträge auf Befreiungen von Bebauungsplänen scheinen häufig ähnliche Ursachen zu haben: Sie betreffen vor allem Einfriedungen und Sockel, Dacheindeckung und Farbe der Dachplatten. Die Überlegung im Bellenberger Rat war, insbesondere alte Bebauungspläne nach zeitgemäßen Anschauungen gewissermaßen zu „modernisieren“. Dazu legte Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller in einer Ratssitzung drei Varianten vor – alle drei mit einigen Kosten verbunden.

Erstens könnte jeder Bebauungsplan für sich geändert werden. Zweitens könnte ein neuer Bebauungsplan für gewünschte Bereiche aufgestellt werden. Drittens könnten Anträge auf Befreiungen und Genehmigungsverfahren dazu an einen eigenen Fachbereich innerhalb der Gemeindeverwaltung übertragen werden.

Die Bürgermeisterin wies darauf hin, dass durch diese Regelungen dennoch nicht alle Wünsche der Bauherren erfüllt werden könnten. Es gebe immer wieder neue Vorstellungen und Ideen. Gemeinderat Wolfgang Schrapp schlug vor, häufig gewünschte Änderungen (etwa bei Einfriedungen) in einer übergreifenden Satzung zusammenzufassen, die dann als neue Richtlinie gelte. Ob das rechtlich möglich ist, ließ sich in der Sitzung nicht feststellen. Die Räte beschlossen mehrheitlich, dies prüfen zu lassen. Andernfalls sollen die bisherigen Bebauungspläne weiter gültig sein.

Themen Folgen