Andrang am Kolleg: Wo bitte ist das Heilige Feuer?

Beim Tag der offenen Tür gab es am Kolleg der Schulbrüder in Illertissen viel zu erleben. Ein Besuch.

Von Wilhelm Schmid

Von antiken Helden und Göttern bis hin zu Fußball spielenden Robotern war alles vertreten, was einen attraktiven Unterricht am Gymnasium ausmacht: Beim Tag der offenen Tür am Illertisser Kolleg der Schulbrüder drängten sich zahlreiche Besucher durch die Gänge, Klassenzimmer und Veranstaltungsräume.

Das markante Hauptgebäude, inzwischen dank der sicherheitsgerechten Raumplanung als „Brüderbau“ bezeichnet, war ebenso belebt wie die Räume im zweiten Stock des Realschulbaus. Man sah vor allem Kinder aus den Übertrittsklassen der Grundschulen, die sich gemeinsam mit ihren Eltern einen Überblick über das verschaffen wollten, was sie in einem halben Jahr erwarten könnte. Um dabei zu helfen, hatten sich Lehrer und Schüler und Schülerschaft alle Mühe gegeben und so erwies sich ein Rundgang zu möglichst allen Angeboten als fast nicht zu schaffen, weil dieses so vielseitig war.

Vor dem Eingang steht der Vestalinnen-Tempel

Schon vor dem Haupteingang stellten eine Gartenbank mit lateinischen Inschriften sowie ein Modell des Vestalinnen-Tempels einen Blickfang dar: Mehrere Interessierte schauten denn auch gleich nach, ob auch das historisch überlieferte „Heilige Feuer“ an Ort und Stelle ist. Und im Eingangsbereich wurde man mit einem Übersichtsplan ausgestattet, der dabei half, die Orientierung in der ganzen Vielfalt zu behalten. Sämtliche Fachschaften hatten alles aufgeboten, um zu demonstrieren, wie der Unterricht in ihrem Bereich aussieht. Dabei standen auch die Vorbereitungsräume der Naturwissenschaften offen, und mancher ehemalige Schüler, der nun mit seinen Kindern gekommen war, entdeckte einerseits noch allerlei aus seiner eigenen Schulzeit, vom Skelettmodell bis zur Wandkarte oder einer Kopie des historisch wertvollen Keltenschwerts aus Illertissens frühester Vergangenheit.

Außerdem war zu sehen, wie modern heute Klassen- und Fachräume ausgestattet sind, wo das Whiteboard und die Dokumentenkamera längst die altehrwürdige Schultafel überholt haben. Da führten Toga-gewandete „Senatoren“ durch die Modell-Landschaft des Forum Romanum, und nicht weit davon kündeten reihenweise Pokale und Urkunden von den Erfolgen der Robotik. In der Aula geisterte Goethes Erlkönig über die Bühne, und Tänze sowie Theater und Film lösten die immer noch gut bekannten Balladen ab. Wem nach all der anstrengenden Besichtigungen nach Erfrischung zumute war, der bekam sowohl in der Mensa ein buntes Angebot, um Hunger und Durst zu stillen.

