Angehörige sollen Platz für die Trauer bekommen

Die Möglichkeit, Kerzen oder kleine Blumen an Urnenwänden anzubringen, soll es auch in Illertissen geben. Unser Bild zeigt ein Beispiel aus Ichenhausen (Kreis Günzburg).

An den Urnenwänden auf dem Illertisser Friedhof wollen Angehörige Kerzen und Blumen anbringen. Wie die Stadt das ermöglichen will.

Von Rebekka Jakob

Wie sehr das Thema die Illertisser beschäftigt, merkte man schon draußen vor der Schranne, wo Besucher darauf warteten, zum öffentlichen Teil der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses eingelassen zu werden. Hier wurde kräftig diskutiert darüber, wie Angehörige ihrer Trauer an den Urnenwänden auf dem Friedhof Ausdruck verleihen können. Und auch drinnen im Sitzungssaal machten die Stadträte und Bürgermeister Jürgen Eisen deutlich, wie intensiv sie sich in den vergangenen Monaten mit dem Thema beschäftigt hatten.

Die einen wollen trauern - andere stören sich an den Gegenständen

Die unzähligen Telefonate, E-Mails und Gespräche mit Bürgern waren dadurch ausgelöst worden, dass die Stadt auf dem Friedhof für mehr Ordnung sorgen wollte. Wie berichtet, hatten Angehörige im Laufe der Zeit immer mehr vor und an den Urnenwänden abgestellt: Große Kerzen, Weihwassergefäße, manchmal sogar Bierflaschen sind dort abgestellt worden, was wiederum andere Besucher des Friedhofs gestört hatte. Unter den vielen Reaktionen, die bei der Stadt und den Räten eingetroffen sind, waren deshalb auch eine Reihe von positiven Aussagen gewesen: Viele Bürger hätten es begrüßt, dass die Verwaltung aufgeräumt hatte.

Klaus Herrmann vom Ordnungsamt der Stadt berichtete, das auch die Mitarbeiter von vielen Seiten großes Lob dafür bekommen hätten, das es jetzt rund um die Urnenwände wieder schön aussehe. Doch die Wünsche der Angehörigen nach einer Möglichkeit, Kerzen oder einzelne Blumen auch an den Urnengräbern abzulegen, sollen nicht ungehört bleiben. Im Haupt- und Finanzausschuss zeigte er, wie das aussehen könnte: Klappbare Halterungen in Form einer Blume, einer Rose oder eines Blattes könnten ein Grablicht, eine kleine Blumenvase oder eine einzelne Blüte aufnehmen. Ob die in der Sitzungsvorlage gezeigten Halterungen, die ihm optisch zwar gefielen, aber tatsächlich stabil genug sind, bezweifelte Stadtrat Andreas Lanwehr (FW). Gerade Kerzen hätten eine wichtige Bedeutung der christlichen Trauerkultur. Deswegen müssten die Halterungen aus seiner Sicht so stabil sein, dass auch ein kräftiger Windstoß die Kerzen nicht kippen könne.

Stadtrat muss Änderung der Friedhofsordnung beschließen

Bürgermeister Jürgen Eisen machte deutlich, dass es für die Halterungen klar definierte Regeln geben müsse – dazu gehöre, dass die Anbringung von einer Fachfirma durchgeführt werden muss. Den endgültigen Beschluss dazu muss der Stadtrat treffen, da dafür eine Satzungsänderung bei der Friedhofsordnung notwendig ist. Die Botschaft, die der Haupt- und Finanzausschuss mit seinem einstimmigen Beschluss an das Gremium weitergab, ist klar: Die Angehörigen sollen und müssen eine Möglichkeit bekommen, mit Blumen und Kerzen auch an den Urnenwänden ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Wie die Regeln dafür aussehen, wird der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen beschließen.

