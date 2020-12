vor 23 Min.

Angela Lembckes leckerste Lebkuchen

Und so sehen sie aus, die leckeren Lebkuchen von Angela Lembcke.

Ein neues Rezept der

Die IZ sucht den Plätzchenprofi: Anstelle unseres großen Plätzchenverkaufs gibt es dieses Jahr die leckersten Plätzchenrezepte unserer Leserinnen und Leser, darunter auch viele unserer langjährigen treuen Bäckerinnen und Bäcker. Am Ende entscheidet unser Online-Voting: Wer wird der Plätzchenprofi 2020? Heute: Angela Lembckes leckerste Lebkuchen.

Die Illertisserin Angela Lembcke ist überzeugt: Ihre Lebkuchen sind „die leckersten Lebkuchen, die ihr je gegessen habt“.

Zutaten: 250 Gramm Dinkelmehl, vier Eier, zwei Päckchen Vanillezucker, 150 Gramm brauner Zucker, vier Teelöffel Backpulver, vier Esslöffel Nutella, ein Esslöffel Kakao, 100 Gramm gemahlene Mandeln, 150 Gramm gemahlene Haselnüsse, drei Teelöffel Lebkuchengewürz, ein Teelöffel Zimt, 20 bis 25 Oblaten mit sieben Zentimetern Durchmesser. Für den Zuckerguss: 150 Gramm Puderzucker, ein bis zwei Esslöffel Wasser.

Zubereitung: Die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig rühren. Dann alle anderen Zutaten dazugeben und gut unterrühren. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Oblaten darauf verteilen. Jeweils auf die Oblaten die angerührte Masse verteilen, Oberfläche mit nassen Fingern glatt streichen. Die Lebkuchenmasse darf ruhig über den Rand der Oblaten hinausgehen. Bei 160 Grad Celsius Ober-/Unterhitze für etwa 14 Minuten backen. Zuckerguss anrühren und die Lebkuchen damit bestreichen. Alternativ können sie mit verflüssigter Schokolade überzogen werden. „Zartbitter oder Vollmilch – alles lecker!“, sagt Angela Lembcke dazu. Und dann: Gleich probieren! (az)

Leider kann unser jährlicher Plätzchenverkauf nicht stattfinden. Wer die Kartei der Not dennoch unterstützen möchte, findet alle Informationen dazu unter der Adresse kartei-der-not.de. Möchten Sie auch Plätzchen-Profi 2020 werden? Dann schicken Sie uns ihr Rezept und ein Foto von sich – idealerweise mit dem Gebäck – per Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de. Bei unserem online-Voting küren wir den Plätzchenprofi, der mit einem Back-Paket belohnt wird.