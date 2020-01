vor 2 Min.

Angestellte stiehlt Kleidung im Wert von Tausenden Euro

Diese Angestellte war besonders dreist: Immer wieder nahm sie Klamotten von ihrer Arbeitsstelle mit nach Hause - ohne zu zahlen. Jetzt flog sie auf.

Die Polizei ist einer Angestellten in Senden auf die Schliche gekommen, die offenbar Kleidungsstücke in hohem Wert aus dem Geschäft gestohlen hat, in dem sie arbeit. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei am Montag dabei beobachtet, wie sie während ihrer Mittagspause Bekleidung im Wert von mehreren Hundert Euro ohne zu bezahlen aus dem Geschäft trug und in ihr Auto einlud.

Die herbeigerufene Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere Kleidungsstücke im Wert von mehreren Tausend Euro, die dem Geschäft zugeordnet werden können. Die Ware wurde sichergestellt. (az)

Mehr aus dem aktuellen Polizeibericht:









Themen folgen