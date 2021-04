Angler werden beim Schwarzfischen in Vöhringen erwischt

Die Polizei berichtet über einen Fall von Fischwilderei in Vöhringen.

Drei Angler sind am Dienstagabend am Illerkanal entlang der Waldseestraße in Vöhringen beim sogenannten Schwarzfischen erwischt worden. Zeugen verständigten die Polizei, da die Männer augenscheinlich nichts mit dem örtlichen Fischereiverein zu tun hatten. Als eine Streife vor Ort eintraf, ergriffen die Verdächtigen die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten dann einen 50-Jährigen festnehmen, der eine Angelrute dabeihatte. Einen Fisch hatte er offensichtlich noch nicht gefangen. Wer seine zwei Begleiter waren, verriet der Mann nicht. Diese konnten somit unerkannt verschwinden. Laut Polizei erwartet den 50-Jährigen nun ein Strafverfahren. (AZ)

