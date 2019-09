vor 18 Min.

Angriff in Osterberg wird immer rätselhafter

Ein rätselhafter Streit in Osterberg beschäftigt die Polizei: Am Mittwochabend (28. August) gegen 18 Uhr ist ein 79 Jahre alter Mann von einem anderen angeblich angegriffen und dabei verletzt worden

Ein Senior gibt an, von einem Mann niedergeschlagen worden zu sein. Doch der Beschuldigte hat ein Alibi. Die Polizei ermittelt nun "in alle Richtungen".

Von Jens Carsten

Der mutmaßliche Angriff auf einen Senioren in Osterberg am Mittwochabend vor einer Woche wird aus Sicht der Polizei immer rätselhafter: Ein 79 Jahre alter Mann hatte angegeben auf offener Straße, von einem 50-jährigen Bekannten niedergeschlagen worden zu sein. Nun stellte sich heraus: Der Beschuldigte habe zum fraglichen Zeitpunkt gar nicht vor Ort sein können. Ein Zeuge bestätigte die Aussage. „Er hat somit ein wasserdichtes Alibi“, sagt der Illertisser Polizeichef Franz Mayr auf Nachfrage unserer Redaktion. Es sei damit völlig unklar, was an dem Mittwochabend gegen 18 Uhr im Schlossweg abgespielt hat. Und wie es zu der Verletzung des Seniors kam. Der musste im Krankenhaus behandelt werden.

Angriff in Osterberg: Senior soll von Mann niedergeschlagen worden sein

Gegenüber der Polizei hatte das Opfer angegeben, von dem 50-Jährigen attackiert worden zu sein. Der sei aus einem roten Pick-Up-Truck ausgestiegen und habe dann mit den Fäusten auf den 79-Jährigen eingeschlagen. Nun steht aus Sicht der Polizei fest: Der angebliche Angreifer war das nicht. „Wir ermitteln in sämtliche Richtungen“, sagt Mayr weiter. Weitere Angaben machte er mit Verweis auf das Persönlichkeitsrecht nicht. In der kleinen Gemeinde Osterberg sei das Ganze ohnehin schon „sehr aufwühlend“. Die Polizei hoffe, dass sich weitere Zeugen in der sache zu Wort melden. „Das wäre super“, sagt Mayr. (caj)

Kontakt Hinweise an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510.

Das war die erste Polizeimeldung zu dem Vorfall in Osterberg: Angriff auf Senior: Polizei sucht in Osterberg nach Zeugen

Themen Folgen