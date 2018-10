08:00 Uhr

Angst vor Lärm und Kot: Bellenberger sehen Hundeschule skeptisch

Die Pläne eines Investors, eine Pension mit Trainingsplatz zu bauen, missfallen einigen Einwohnern. Während der Bürgerversammlung bringen sie ihre Argumente vor.

Von Regina Langhans

Beim Gedanken an eine Hundepension in Bellenberg – quasi vor der eigenen Haustüre – hört für Bewohner der Siedlung „Römerhalde“ die Tierliebe auf. Dies haben sie in der Bürgerversammlung vergangenen Freitag deutlich zum Ausdruck gebracht. Anderweitig geäußerte Kritik, etwa am hohen Schuldenstand der Kommune, schien da weitaus weniger aufzuregen. Rund 100 Bürger waren in die Turn- und Festhalle gekommen, um den Rechenschaftsbericht von Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller zu hören. Und anschließend Kritik zu üben.

Der Plan eines Investors zur Errichtung einer Hundepension mit Trainingsplatz am nördlichen Ortsrand war – wie berichtet – bereits im Gemeinderat vorgestellt und unterschiedlich bewertet worden. Eine Umsetzung erfordert die Änderung des Flächennutzungsplanes und den Bau einer Abbiegung. Diese Kosten müsste der Investor tragen, waren sich die Räte damals einig. Doch schon der Umstand, dass im Gremium beraten wurde, ohne vorab die Bewohner der in Sichtweite zum Projekt liegenden Römerhalde zu informieren, hatte diese aufgebracht.

Manuela Schmid etwa beklagte, dass jene, die mit den Ratsbeschlüssen klarkommen müssten, am wenigsten gefragt würden. Sie sagte: „Das ist wie bei der Linde, 90 Prozent der Bewohner in der Römerhalde waren für den Erhalt, ein Einzelner setzte durch, dass sie gefällt wurde.“ Vogt-Keller erinnerte, dass dies nach Abstimmung im Gemeinderat geschehen sei.

Die Bellenbergerin Gudrun Chmelicek sagte, dass sich die Familien in der Römerhalde nicht eingekauft hätten, um nun sogar am Wochenende mit Lärm belästigt zu werden. „Hat schon jemand daran gedacht, was mit dem Hundekot geschieht?“, ergänzte sie. Melanie Harder fürchtete, die Hunde könnten die benachbarten Waldwege strapazieren, welche als Naherholungsgebiet dienten. Martina Linhart warnte, ein Lärmwall wie an der Staatsstraße helfe nicht, Hundegebell abzuschirmen. Herbert Butzbach mahnte, kein Risiko einzugehen, zumal es für beide Seiten nachteilig ausgehen könnte: „Ich bin skeptisch, ob die Grenzwerte eingehalten werden.“ Vogt-Keller sagte, bis dahin müssten noch einige Hürden genommen werden: „Sie haben alle Möglichkeiten des Einspruchs.“ Es sei nicht sicher, ob das Vorhaben genehmigt werde.

Ein Problem für arbeitende Eltern stellten Schließtage unterm Kindergartenjahr dar, sagte Claudia Schaich vom Elternbeirat. Würden diese während der Schulferien stattfinden, könnten sie meist mit dem Familienurlaub zusammenfallen. Als passionierter Radfahrer mahnte Stefan Keipl gefährlich abgesunkene Pflastersteine am Weg zwischen Au und Bellenberg an.

Leopold Vogt fragte nach dem zunächst befürchteten Schimmelbefall im Kindergarten: „Hätte man sich das Geld für die Renovierung nicht sparen können?“ Die Bürgermeisterin verneinte, da der Schaden vorab nicht genau einzuschätzen war. Wolfgang Dürrschnabel sorgte sich um die hohen Gemeindeschulden. Da sprang Gemeinderat Dietmar Jäckle der Bürgermeisterin zur Seite. Während sie die kostspielige Sanierung der Lindenschule anführte, wofür die Gemeinde in Vorleistung gehen müsse, erinnerte Jäckle an den finanziell belastenden Immobilienerwerb für die Asylunterkunft. „Ist der Vertrag mit dem Landratsamt abgelaufen, kommt mit dem Verkauf wieder Geld rein.“

Mit Blick in die Zukunft sagte Vogt-Keller, dass Bellenberg durch den Ausbau der Strecke Ulm – Augsburg noch attraktiver werde. Auch eine dritte Krippengruppe war notwendig geworden, wobei die Geburten aktuell wieder zurückgingen. Weiter teilte sie mit, dass sich am Ausbau der Illertalbahn der Staat beteiligen werde. Für den Bau der Autobahnausfahrt gebe es noch keinen Termin. Alle geäußerten Bürgerfragen werden nochmals im Rat besprochen.

