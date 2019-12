20.12.2019

Anlaufstelle für werdende Eltern

Donum Vitae bietet ab 2020 einen Sprechtag in Babenhausen an

Die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen „Donum Vitae“ in Memmingen bietet ab Januar 2020 alle zwei Wochen einen Außensprechtag in Babenhausen an. Geplant ist dieser jeweils donnerstags von 13 bis 15 Uhr im „Rössle“ (Raum Jochum) an der Schrannenstraße. „Donum Vitae“ bedeutet übersetzt Geschenk des Lebens.

Schwangere Frauen, werdende Väter und Familien mit Kindern unter drei Jahren erhalten Informationen zu den Themen Schwangerschaft und Familienplanung. Dazu gehören Auskünfte zu gesetzlichen Leistungen und Ansprüchen – beispielsweise zum Mutterschaftsgeld, Elterngeld und zur Elternzeit – sowie zu Leistungen der Landesstiftung „Hilfe für Mutter und Kind“ und weiteren Hilfsangeboten vor Ort. In finanziellen Notlagen vermitteln die Ansprechpartner laut einer Pressemitteilung außerdem Hilfen für die Babyerstausstattung.

Die Beratung ist kostenlos und auf Wunsch anonym. Die Beraterin unterliegt der Schweigepflicht. Die kommenden Termine: 9. Januar, 23. Januar, 6. Februar und 20. Februar, jeweils von 13 bis 15 Uhr. Termine werden lediglich nach vorheriger Vereinbarung unter Telefon 08331/982266 vergeben. (az)

Themen folgen