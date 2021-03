12:46 Uhr

Anrufer meldet Großbrand in Illertissen: Feuerwehr rückt vergeblich aus

Die Feuerwehr Illertissen und viele weitere Rettungskräfte sind am Samstag zu einem Reiterhof bei Dornweiler gefahren. Doch es gab gar keinen Notfall.

Wegen eines aufsehenerregenden Notrufs sind am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr zahlreiche Einsatzfahrzeuge in Richtung Dornweiler gefahren: Ein Anrufer hatte mitgeteilt, dass beim Reiterhof am Eldernweg, also am Waldrand südlich von Dornweiler, ein Großbrand ausgebrochen sei, bei dem auch mehrere Menschen in Gefahr seien.

So fuhren die Feuerwehr Illertissen mit allen verfügbaren Kräften und Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit Notarzt und zwei Rettungswagen sowie die Polizei mit mehreren Streifen das vermeintliche Brandobjekt an. Dort war jedoch kein Schadensereignis festzustellen, die dort wohnenden und arbeitenden Personen waren von dem anrückenden Großaufgebot völlig überrascht.

Die Polizei Illertissen konnte den Anrufer ermitteln

Sicherheitshalber fuhren Feuerwehrfahrzeuge auch noch zu den nahegelegenen Tennisanlagen des TCI und in die Gegend um den Illerkanal, um sicherzustellen, dass sich kein Brand ereignet hatte. In der Zwischenzeit stellte die Polizei über die Telefonnummer des Mitteilers fest, dass es sich bei diesem um einen 20 Jahre alten Bewohner einer nahegelegenen Behinderteneinrichtung handelte.

Der junge Mann wurde von der Polizei aufgesucht und entsprechend belehrt. Wie die Polizei abschließend mitteilt, wird die Staatsanwaltschaft Memmingen nun prüfen, ob ein Strafverfahren wegen mutwilligen "Missbrauchs von Notrufen" eingeleitet wird. Sollte dies nicht der Fall sein, so wird die Feuerwehr den Vorfall als Täuschungsalarm unter "Irrtum des Meldenden " verbuchen. (wis)

