Anton aus Dietenheim liefert eine Rockshow bei "The Voice Kids"

"Das wird das Battle der großen Träume", hatte Wincent Weiss versprochen. Denn Anton Welsch, 15, aus Dietenheim und seine beiden Gesangskollegen Elisabeth, 12, und Papuna, 13, vereint ein gemeinsames Ziel: Sie alle wollen Profisänger werden. In den Battles der Musikshow " The Voice Kids" stellte der Coach die drei Nachwuchsmusiker deshalb vor eine große Herausforderung: Mit "Dream on", einem Rock-Klassiker von Aerosmith aus dem Jahr 1973, habe er ihnen den wahrscheinlich schwierigsten Song in den Battles herausgesucht, sagte Wincent Weiss.

Dabei begegneten sich die drei jungen Sänger mit großem Respekt - Anton lobte seinen Mitstreiter Papuna: "Es ist einfach schön, wenn er singt." Papuna wiederum war sich sicher, dass der Aerosmith-Kracher für Anton ein Leichtes werden dürfte. "Es schaut so aus, als ob Wincent gedacht hätte, welcher Song wäre für Anton gut."

Sänger Johannes Oerding unterstützt Anton aus Dietenheim

Mit dem Rock-Klassiker hatte der Dietenheimer keine Probleme - allerdings tauchte eine andere Schwierigkeit auf: Der jetzt 15-Jährige hat eine deutlich tiefere Stimme als die beiden anderen Talente. Bei der Stimmlage musste er sich also weiter nach oben schrauben als gewohnt. Dafür gab es für das Trio aber auch prominente Hilfe: Sänger Johannes Oerding kam bei den Proben dazu und unterstützte das Trio. Der lobte Antons Können: "Bei Anton merkt man, was die Sicherheit anbelangt, ist er schon sehr weit." Entsprechend positiv stieg der Dietenheimer dann auch in den Ring, der in der Fernsehshow die Bühne darstellt. "Ich versuch's einfach, zu rocken und das zu machen, was ich immer mache: alles geben."

"Dream on " in den Battles: So lief der Auftritt bei "The Voice Kids"

Das schaffte das Trio dann auch gemeinsam: Anton, Papuna und Elisabeth lieferten eine ordentliche Rockshow ab und gaben bei "Dream on" stimmlich alles. Coach Stefanie Kloß war das im Nachhinein sogar fast zu viel. Sie habe sich gerade bei den starken Stimmen der drei gewünscht, dass sie einen Song bekommen hätten, bei dem nicht immer nur Vollgas gesungen werden müsse, sondern auch die leisen Töne hörbar werden. Dass Anton damit gerade wegen der ungewohnt hohen Stimmlage zu kämpfen hatte, blieb auch seinem Coach Wincent Weiss nicht verborgen. "Man hat ab und zu unsichere Stellen bei dir bemerkt." Dennoch sei eine "wahnsinnige Steigerung" seit seinem ersten Vorsingen in den Blind Auditions zu hören, bei denen er das Ticket für die Show gelöst hatte.

Am Ende entschied sich Wincent Weiss für Papuna, der auch die anderen Coaches mit seinen hohen Tönen begeistert hatte. Für Anton und Elisabeth war damit die Zeit bei "The Voice Kids" zu Ende. Auf Instagram gab es aber viel Lob für Antons Auftritt - und ein großes Dankeschön des 15-Jährigen an seine beiden Mitsänger: "Wir haben das so was von gerockt!"

