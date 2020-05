14:14 Uhr

Anwohner werden von Randalierern geweckt

Die Polizei sucht nach unbekannten Randalierern, die sich am Sonntagmorgen in Regglisweiler bemerkbar gemacht haben.

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Regglisweiler randaliert und dabei eine Menge Lärm gemacht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Anwohner in der Mittelstraße in Regglisweiler sind am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr von Radau geweckt worden. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West stellte daraufhin fest, dass Unbekannte an einer Grundstücksmauer ein eingemauertes Eisengitter herausgerissen hatten.

Täter reißen den Kopf einer Statue ab

Die dahinter aufbewahrte Gipsstatue entnahmen die Vandalen und rissen den Kopf und Teile eines Kreuzes ab. In unmittelbarer Nähe warfen sie die Statue dann weg. Das Polizeirevier Ulm-West nahm die Ermittlungen auf.

Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen in Regglisweiler festgestellt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen