vor 16 Min.

Apotheke am Bahnhof in Illertissen bietet auch Corona-Schnelltests an

Corona-Schnelltests sind nun auch an der Apotheke am Bahnhof in Illertissen möglich. Allerdings werden nur Personen ohne Corona-Krankheitssymptome getestet.

Wer einen Corona-Schnelltest machen möchte, hat in Illertissen mit der Apotheke am Bahnhof nun eine weitere Anlaufstelle. Wie die Anmeldung abläuft.

Ab sofort führt auch die "Apotheke am Bahnhof" in Illertissen kostenlose Corona-Schnelltests, sogenannte Bürgertests, durch. Ein Testzentrum an der Gustav-Stresemann-Straße 1 wurde dafür eingerichtet. Das teilt Apothekerin Ingeborg Wiedenmann-Spranger mit. Sie weist jedoch darauf hin, dass ein solcher PoC-Antigentest keinen PCR-Test ersetzt.

Für die kostenlose Schnelltestung ist eine vorherige Terminvereinbarung zwingend erforderlich - direkt in der Apotheke am Bahnhof oder per Telefon unter der Nummer 07303/43904. Kostenlos testen lassen können sich Personen mit Hauptwohnsitz in Deutschland. Kinder und Jugendliche ab sechs Jahre können das Testzentrum besuchen, Minderjährige unter 16 Jahre allerdings nur in Begleitung einer volljährigen Bezugsperson.

Apotheke am Bahnhof Illertissen: Test nur ohne Corona-Krankheitssymptome

Zum Test zugelassen werden nur Personen ohne Corona-Krankheitssymptome. Wer unter Symptomen wie Fieber, Muskelschmerzen, Husten, Schnupfen oder Durchfall leidet, soll nicht in das Testzentrum der Apotheke kommen, sondern zur weiteren Abklärung Kontakt mit dem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) aufnehmen.

Zur Anmeldung im Testzentrum ist der Personalausweis mitzubringen. Das Ergebnis erhalten die Getesteten laut Mitteilung innerhalb von 20 Minuten direkt als Ausdruck oder per E-Mail als ausdruckbare PDF-Datei. Dieser offizielle Ausdruck im Auftrag des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gelte als Nachweis für einen durchgeführten Corona-Test, so die Apotheke. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen