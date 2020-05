vor 2 Min.

Arbeiten am Fuggerschloss Babenhausen: Es geht hoch hinaus

Das Fuggerschloss in Babenhausen (links im Bild der Turm der Pfarrkirche St. Andreas) soll Schritt für Schritt saniert und neu genutzt werden.

Plus Die Eigentümer wollen Schritt für Schritt einen Teil des Babenhauser Schlosses sanieren lassen. Im ersten Bauabschnitt geht es um das Dach.

Von Sabrina Schatz

Manch einer sagt, das Babenhauser Fuggerschloss befinde sich seit Jahren in einer Art Dornröschenschlaf. Um in diesem Bild zu bleiben: Nun erfolgt ein Weckruf. Ein Teil des stattlichen Gebäudeensembles – das Neue Schloss – soll Schritt für Schritt saniert werden; in Räume, die lange Zeit leer standen, wieder Leben einkehren.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Im Rahmen eines ersten Bauabschnitts im östlichen Bereich des Neuen Schlosses wird das Dach instandgesetzt. „Es ist positiv, dass am Schloss ’mal etwas vorwärtsgeht“, sagte der Babenhauser Bürgermeister Otto Göppel dazu. Er werte es als gutes Zeichen, dass die Familie Fugger „Geld in die Hand nimmt“ und in das Schloss investiert. Der Bauantrag der Fürst Fugger-Babenhausen land- und forstwirtschaftlichen Betriebe lag jüngst bei einer Sitzung des Bauausschusses auf dem Tisch. Der Dachbereich, der erneuert werden soll, beginnt demnach auf der Giebelseite im Osten des Langschlosses und endet an der Brandwand zum westlichen Teil hin. Tragende Bauteile sind von den Arbeiten betroffen. Es handele sich aber um „rein statische Belange“, nicht um ortsgestalterische. Die Außenansicht des Gebäudes verändert sich laut Göppel nicht. Bauausschuss fällte keinen Beschluss Der Bauausschuss fällte in seiner Sitzung keinen Beschluss. Nicht, weil die Mitglieder etwas gegen die geplante Maßnahme hatten; es gab keine Wortmeldung dazu. Die Gemeindeverwaltung hatte bereits ihre Zustimmung erteilt – laut Sitzungsvorlage „zur Beschleunigung des Verfahrens“. „Es ging darum, Zeit zu gewinnen“, erklärte Göppel diese Vorgehensweise. So sei es dem Bauherrn möglich, Fristen einzuhalten, um sich Fördergelder zu sichern. Wie berichtet, schmiedet das fürstliche Haus verschiedenste Pläne für die Zukunft des Babenhauser Fuggerschlosses, das als Denkmal von nationaler Bedeutung gilt – auch in Kooperation mit der Gemeinde. Ein bereits konkreter Baustein zur Aufwertung des Fuggerareals ist eine Kindertagesstätte, die nach einer entsprechenden Sanierung in den ehemaligen Ökonomietrakt einziehen wird (Lesen Sie dazu auch: Kita und andere Pläne: Das Fuggerschloss soll sich öffnen). Ebenso gibt es Überlegungen, den Zehentstadel instandzusetzen und in Zukunft als Gemeindesaal und Kulturzentrum zu nutzen. Um die Vorhaben überhaupt finanziell stemmen zu können, ist das fürstliche Haus und auch der Markt Babenhausen auf Zuschüsse von verschiedenen Seiten angewiesen. Der Bund sicherte Ende des vergangenen Jahres millionenschwere Fördergelder zu. Allein 2,5 Millionen Euro sollen der Renovierung des Schlosses zugutekommen, hieß es zu diesem Zeitpunkt, weitere vier Millionen der Instandsetzung und Umnutzung des Zehentstadels. Mehr dazu: Was der Geldsegen für das Babenhauser Schloss bedeutet. Weitere Nachrichten aus Babenhausen und Umgebung: Großes Stühlerücken: Erste Sitzung für neun neue Babenhauser Markträte



Erlebnis Natur: Jubi bietet Kinderprogramm in den Ferien an



Drei Schulen, drei Wege in die „neue Normalität“



Themen folgen