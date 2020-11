vor 19 Min.

Arbeiten an Straße nach Württemberg

St 2018 wird von Montag an halbseitig gesperrt

Autofahrer müssen ab der kommenden Woche mit stockendem Verkehr rechnen, wenn sie zwischen dem Illertisser Stadtteil Jedesheim und Dietenheim unterwegs sind. Die Staatsstraße 2018 wird ab Montag, 9. November, halbseitig gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Landesgrenze zu Baden-Württemberg und der Staatsstraße 2031, die Illertissen und Altenstadt verbindet. Grund sind Sanierungsarbeiten.

Die Staatsstraße 2018 verläuft in diesem Bereich durch ein Wasserschutzgebiet. Die Fahrbahn wird entwässert über ein Kanalsystem, das nicht mehr dicht ist. Deshalb startet das Staatliche Bauamt Krumbach am Montag mit der Sanierung, die schrittweise erfolgen wird. Die St2018 wird dazu in Abschnitten halbseitig gesperrt.

Eine Ampel steuert den Verkehr während der Bauphasen. Zu arbeitsfreien Zeiten wird sie abgebaut, damit Autos, Lastwagen & Co. wieder ohne Wartezeiten fahren können. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung kann nach Angaben des Staatlichen Bauamts Krumbach dauerhaft nötig sein, weil Schutzeinrichtungen abgebaut werden.

Da die Arbeiten stark vom Wetter abhängen, kann es in den kommenden Wintermonaten zu Unterbrechungen kommen. Deshalb legt sich das Amt aktuell auf keine genaue Bauzeit fest. (stz)

