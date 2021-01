vor 16 Min.

Arbeiten an der Infrastruktur bleiben in Kirchhaslach im Fokus

Plus Der Kirchhaslacher Bürgermeister blickt auf das Jahr 2020 zurück – und informiert über neue Projekte.

Von Claudia Bader

Eine langjährige Tradition musste in Kirchhaslach pausieren: das Treffen auf dem Friedensplatz am letzten Tag des Jahres. Normalerweise kommen Vertreter der Gemeinde, Vereine und Bürger dort zusammen, um im feierlichen Rahmen auf die vergangenen Monate zu blicken. Eine Rückschau ist Bürgermeister Franz Grauer diesmal nur in schriftlicher Form möglich. Er berichtet von neuen Durchlässen an Hasel und Gutnach, von der Straßensanierung zwischen Herretshofen und Hairenbuch, der Erweiterung des Kindergartens und von vielen kleineren Maßnahmen. So sind auch im Corona-Jahr 2020 in der Gemeinde Kirchhaslach einige Projekte umgesetzt worden.

Ein wichtiger Termin war die Kommunalwahl im März. Sechs Gemeinderäte wurden dabei in ihren Ämtern bestätigt, fünf Männer neu in das Ratsgremium gewählt. Nachdem sich Irmgard Reiser nach langjähriger Tätigkeit nicht mehr zur Verfügung gestellt hatte, ist nun Carina Mang aus dem Ortsteil Olgishofen die einzige Frau im Gemeinderat. Ebenfalls im Frühjahr, im April, wurde die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Herretshofen und Hairenbuch vorangebracht. Nachdem die Hasel-Durchlässe bei der Fischzucht Schattel und an der Gutnach in Richtung Eggenbogen bereits im Januar eingebaut worden waren, konnten auch die Straßenabschnitte asphaltiert werden. Anfang Mai kam die Instandsetzung der Trinkwasserhauptleitung in Olgishofen zum Abschluss. Die Druckerhöhungsanlage in diesem Ortsteil wurde so umgebaut, dass das gemeindliche Trinkwassernetz jederzeit über den dortigen Nottiefbrunnen versorgt werden könne, informiert der Bürgermeister. Ende September wurden ihm zufolge die wasserrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, die für den Bau der neuen Durchlässe an der Hasel fällig waren.

Die eigentlich für Herbst geplante Instandsetzung der Mauer um die Wallfahrtskirche in Kirchhaslach ist auf das Frühjahr verschoben. Bild: Claudia Bader

Pünktlich zum Beginn des neuen Kindergartenjahres waren die Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten am Kindergarten Mariä Himmelfahrt beendet. In den umgebauten Räumen stehen der Gemeinde jetzt 15 weitere Kindergartenplätze zur Verfügung. Im Oktober wurde der neue Kommunaltraktor mit Kipper in Betrieb genommen. Mit der neuen Astsäge am Traktor könnten künftig die Lichtraumprofile an Gemeindestraßen und Feldwegen frei geschnitten werden, so Grauer.

Die eigentlich für den Herbst geplante Instandsetzung der Mauer um die Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt hat die Gemeinde auf das Frühjahr verschoben. Für das neue Jahr kündigt der Bürgermeister auch die Sanierung einiger Straßen als Hauptaufgaben an. Außerdem müsse die Schmutzwasserpumpstation im Kirchhaslacher Industriegebiet erneuert werden.

