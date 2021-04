Arbeiten auf der A7: Anschlussstelle Berkheim teils gesperrt

Die Anschlussstelle Berkheim der Autobahn A7 ist in dieser Woche zeitweise gesperrt. Hier die Zeiten und die Umleitungsstrecken.

Die A7-Anschlussstelle Berkheim in Fahrtrichtung Füssen ist ab sofort bis Donnerstag, 15. April, jeweils von 20 bis 5.30 Uhr gesperrt. Der Grund sind Arbeiten an den Schutzplanken.

Nach Angaben der Autobahn GmbH werden Verkehrsteilnehmer, die in Berkheim die A7 verlassen wollen, bereits an der Anschlussstelle Dettingen von der Autobahn geleitet und gelangen über die Umleitungsstrecke 14 nach Berkheim.

Wer aus Memmingen kommend in Berkheim auf die Autobahn Richtung Füssen will, wird über die Umleitungsstrecke 89 nach Dettingen geleitet. Verkehrsteilnehmer, die von Norden her in Richtung Füssen auf die Autobahn wollen, werden über die Umleitungsstrecke 16 zur A96-Anschlussstelle Memmingen-Nord geführt. Letztmalig gesperrt ist die Ausfahrt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. (AZ)

