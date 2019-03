10:00 Uhr

Arbeiterwohlfahrt bekommt mehr als 60 neue Mitglieder in Altenstadt

Die Arbeiterwohlfahrt in Altenstadt hat vergangenes Jahr viele Projekte gestemmt. Auch in der Jugendarbeit läuft es gut.

Von Zita Schmid

Die Altenstadter Ortsgruppe der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat sich im vergangenen Jahr mit großem Engagement für sozial Benachteiligte eingesetzt. Das wurde in den Berichten deutlich, die die Verantwortlichen bei der Jahresversammlung vorstellen.

So sagte der scheidende Vorsitzende Siegfried Singer: „Wie gewohnt haben wir 2018 wieder sehr viel für die Hilfsbedürftigen in Altenstadt geleistet.“ Regelmäßige Besuche und Besorgungen, Sachgeschenke und auch finanzielle Unterstützungen seien seit Jahren Bestandteil der ehrenamtlichen Arbeit. Die von der Awo geführte Kleiderkammer im Sparkassensaal hat seit 2015 zweimal die Woche geöffnet. Bedürftige finden dort neben Kleidung auch Haushaltswaren oder Spielsachen. An Weihnachten wurden Essenspakete und Einkaufsgutscheine von der Gemeinde verteilt.

Verein hat mittlerweile mehr als 300 Mitglieder

Höhepunkte im Vereinsleben waren das Haxenfest und die Wurst- und Kranzverlosung. 62 Mitglieder sind der Gruppe beigetreten, sodass sich nun insgesamt 334 Menschen in Altenstadt für die Awo engagieren. Erfolgreich ist dabei auch die Kinder- und Jugendarbeit. Beim inzwischen achten Kinderfest nahmen 2018 mehr als 250 Kinder teil. Unter der Leitung von Eva Blum wurde erstmals eine, von der Awo Altenstadt komplett organisierte Kindererholung auf die Beine gestellt. 34 Buben und Mädchen und neun Betreuer fuhren im Sommer für 14 Tage nach Österreich. Zudem gab es monatliche Kids-Club-Aktionen. Dafür standen unter anderem die seit September 2017 angemieteten Vereinsräumlichkeiten in der Memminger Straße zur Verfügung. Mit einer Tombola und Selbstgemachtem war die AWO beim Hobby- und Künstlermarkt sowie Weihnachtsmarkt vertreten. Derzeit wird überlegt, einen Bingo-Nachmittag für Senioren im Haus Elfriede zu organisieren, der als Ersatz für den sogenannten „Silberperlennachmittag“ angedacht ist.

Neuer Vorsitzender ist Tobias Steidle

Weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt bei der Jahresversammlung war die Wahl des neuen Vorstands. Tobias Steidle folgt als Vorsitzender auf Siegfried Singer. Das haben die Vereinsmitglieder einstimmig beschlossen. Singer wurde zum Stellvertreter gewählt. Die neue Schriftführerin heißt Maria Restel und die Kassiererin Petra Junginger. Als Beisitzer agieren Eva Blum, Claudia Janda und Etienne Adelberger. Revisoren sind Daniela Osterberger und Alexandra Schmid.

Mehrere langjährige Vorstandsmitglieder stellten sich nicht mehr zur Wahl. Diese sind: Hanni Kucharek (16 Jahre Beisitzerin), Doris Singer (frühere Vorsitzende, Beisitzerin, insgesamt 30 Jahre im Vorstand), Karin Rau (Gründungsmitglied, Beisitzerin, Kassiererin, insgesamt 32 Jahre im Vorstand) und Helmut Brugger (39 Jahre Revisor).

