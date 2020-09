vor 49 Min.

Arbeitsgerät der Straßenmeisterei rutscht ab und fängt an zu brennen

Ein Böschungsmulcher, ein Arbeitsgerät der Straßenmeisterei, ist am Mittwoch in Egg an der Günz in Brand geraten.

50 Feuerwehrleute aus dem Raum Babenhausen sind am Mittwoch zu einem Brand in Egg an der Günz ausgerückt. Sie konnten einen Flurschaden verhindern.

Ungefähr 50 Feuerwehrmänner sind am Mittwochvormittag nach Egg an der Günz ausgerückt, weil dort ein Arbeitsgerät gebrannt hat.

Die Polizei Memmingen geht von einem Totalschaden an der Maschine aus

Ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Mindelheim war an einer stark abfallenden Böschung an der Hauptstraße mit einem Böschungsmulcher beschäftigt. Das einachsige Arbeitsgerät fing nach Angaben der Polizei Memmingen in der Böschung an zu rutschen, überschlug sich zwei Mal und kam auf dem Kopf liegend zum Stillstand. Weil Betriebsstoffe ausliefen, geriet die Maschine anschließend in Brand.

Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand zu löschen, sodass kein weiterer Flurschaden entstand. Am Gerät entstand vermutlich ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Babenhausen, Egg an der Günz, Lauben, Engishausen und Oberschönegg. (az)

