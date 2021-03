vor 1 Min.

Arbeitslosenquote im Landkreis Neu-Ulm sinkt

Plus Der saisonale Rückgang der Arbeitslosigkeit im Kreis Neu-Ulm wirkt sich noch nicht so stark aus wie sonst. Trotzdem ist die Arbeitsagentur optimistisch.

Im Februar ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm gesunken. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote bei 3,4 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Januarwert. Vor einem Jahr lag sie bei 2,6 Prozent. Insgesamt sind 3502 Menschen arbeitslos gemeldet, 167 weniger als vor einem Monat, aber 827 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitsagentur wagt jedoch eine positive Prognose.

Richard Paul, Leiter der auch für die Region zuständige Donauwörther Arbeitsagentur, kommentiert die aktuelle Situation: "Wie jedes Jahr verzeichnen wir einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Februar. Die übliche saisonale Entlastung wird sich erst in den kommenden Monaten bemerkbar machen. Zudem erwarten wir eine positive Entwicklung, wenn nach und nach die Pandemie-Einschränkungen gelockert werden können." Vorsichtig zuversichtlich stimme auch, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder leicht anzieht. "So wurden uns im vergangenen Monat 400 neue Arbeitsstellen gemeldet." Er gibt aber zu bedenken: "Nach wie vor liegen die Anzeigen für Kurzarbeit auf einem hohen Niveau. Das ist neben den Auswirkungen der Corona-Krise ein Indiz für konjunkturelle Schwächen und strukturelle Veränderungen."

Arbeitsmarkt im Februar: So viele Menschen im Kreis Neu-Ulm sind arbeitslos

Im Februar haben sich 838 Personen im Landkreis Neu-Ulm arbeitslos gemeldet, davon kamen 330 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 1005 Menschen die Arbeitslosigkeit beenden, 369 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf. Von den 3502 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 2408 (minus 189 im Vergleich zum Vormonat) bei der Arbeitsagentur und 1094 (plus 22 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Neu-Ulm gemeldet.

Unterallgäu: Keine Veränderung der Arbeitslosenquote

Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu lag im Februar nach Angaben der Agentur für Arbeit unverändert bei 2,7 Prozent. 2.269 Menschen hatten keinen Job. Die Unterallgäuer Quote gehört weiterhin zu den niedrigsten in Deutschland.

Woche der Ausbildung: Das plant die Arbeitsagentur

Vom 15. bis 19. März findet im Agenturbereich wieder die Woche der Ausbildung statt. "Auch dieses Jahr soll die Woche der Ausbildung auf den hohen Stellenwert der betrieblichen Ausbildung aufmerksam machen", betont Richard Paul. Die Ausbildung der zukünftigen Fachkräfte im eigenen Betrieb stelle dabei eine wichtige Grundlage für den Betriebserfolg und die Sicherung des Standortes dar. Er appelliert in diesem Zusammenhang besonders an die Unternehmen, in ihrer Bereitschaft auszubilden nicht nachzulassen. Auch alle Jugendlichen, die bisher noch keine Zusage für einen Ausbildungsplatz haben, sollten sich umgehend mit der Berufsberatung in Verbindung setzten.

Kurzarbeit im Landkreis Neu-Ulm ist unverändert hoch

Der Umfang der realisierten Kurzarbeit im Landkreis Neu-Ulm ist unverändert sehr hoch. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen bei der Arbeitsagentur verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lasse sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Seit Beginn des erneuten Lockdowns im November stieg die Zahl der eingegangenen Anzeigen kontinuierlich. Nach einem zwischenzeitlichen Hoch im Januar 2021 sanken die Anzeigen im Februar wieder. Bis zum 24. Februar gingen für den Landkreis Neu-Ulm 89 Anzeigen für 1230 Beschäftigte ein, im Januar waren es 226 Anzeigen für 2562 Beschäftigte.

Der Bestand an offenen Stellen im Landkreis Neu-Ulm schrumpft

Im Februar wurden 400 neue Arbeitsstellen gemeldet, 172 bzw. 75,4 Prozent mehr als im Januar. Die Nachfrage nach Arbeitskräften fällt im Vergleich zum Vorjahr weiterhin deutlich niedriger aus. So sind die Stellenmeldungen um 66 beziehungsweise 14,2 Prozent zurückgegangen. Der Bestand an offenen Stellen ist nach Angaben der Arbeitsagentur weiterhin rückläufig. Insgesamt befinden sich im Stellenpool 1102 Arbeitsstellen, 395 oder 26,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

Gesucht wird Personal in den Berufsbereichen Lagerwirtschaft, Mechatronik, Verkauf, Metallbearbeitung, Maschinenbau, Berufskraftfahrer, Gesundheits- und Krankenpflege, Büro, Altenpflege und Bauelektrik.

Arbeitslosenquote in Ulm ist im Februar vergleichsweise niedrig

Im Stadtgebiet Ulm waren im Februar 3264 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur und das Jobcenter auf der Suche nach einer neuen Stelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 103 Personen oder um 3,1 Prozent ab. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,5 Prozent - das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als vor vier Wochen und 1,0 mehr als vor einem Jahr. Unter den neun Stadtkreisen in Baden-Württemberg lag die Ulmer Quote als einzige unter der Fünf-Prozent-Marke.

Vorläufige Daten über Anzeigen zur Kurzarbeit im Februar liegen bis zum 25. des Monats vor. In diesem Zeitraum zeigten im Stadtkreis Ulm 99 Betriebe für bis zu 1167 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Januar waren es 148 Betriebe die für bis zu 1161 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen