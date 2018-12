20.12.2018

Arbeitsreiches Jahr für Senioren-GmbH

Die Geschäftsführerin zieht ein positives Fazit. Beim Ambulanten Dienst gab es zuletzt einen Aufnahmestopp. Der Förderverein hofft auf neue Mitglieder

Von Fritz Settele

Die Senioren-GmbH Babenhausen ist weiterhin in fünf Geschäftsfeldern aktiv: Sie bietet einen ambulanten Pflegedienst, eine Tagespflege, „Essen auf Rädern“, Betreutes Wohnen und einen Notruf an. Geschäftsführerin Silke Bolkart zog bei der Jahresversammlung des Ambulanten Krankenpflegevereins – der als Förderverein agiert und neben dem Markt Babenhausen Gesellschafter ist – ein positives Fazit. Sie berichtete von einem arbeitsintensiven Jahr.

Der Schwerpunkt liegt laut Bolkart nach wie vor im Ambulanten Dienst. Im Schnitt wurden mehr als 100 Menschen im Markt und in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen in ihrem Zuhause gepflegt und versorgt. Neben der pflegerischen und medizinischen Betreuung werde auch eine hauswirtschaftliche Unterstützung angeboten. Über das Personal sagt Bolkart: „Unser ambulantes Pflegeteam besteht aus einer gesunden Mischung aus Routiniers und jungen Kräften und genießt zu Recht draußen bei den Patienten und deren Familien einen sehr guten Ruf.“ Das hohe Niveau bestätige auch Jahr für Jahr der medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) mit der Note „sehr gut“. Laut Bolkart beruht der Erfolg auf zwei wesentlichen Säulen, nämlich motivierten Mitarbeitern und einem „ambitionierten Förderverein, der mit seiner kontinuierlichen Unterstützung dafür sorgt, dass die Mitarbeiter ihrer anspruchsvollen Arbeit ohne unguten Zeitdruck nachgehen können“.

Um langfristig in der Lage zu sein, alle Patienten versorgen zu können, sei die Senioren-GmbH stets auf der Suche nach passenden Pflegekräften. Da Bolkart zufolge „der Ambulante Pflegedienst Bohnet zum Jahreswechsel seine Arbeit niederlegt“, komme ein zusätzliches Patientenkontingent auf die Senioren-GmbH zu. Ein Großteil der Patienten wird künftig über diese betreut. Dadurch erhöhte sich die Ambulanz innerhalb eines Monats um 20 Prozent und bedingte einen Aufnahmestopp. Bolkart ist aber zuversichtlich, diese Aufgabe gemeinsam zu lösen, „um uns dann wieder neuen Patienten öffnen zu können“.

Bei der Tagespflege, die es seit 2012 gibt, steigt die Gästezahl kontinuierlich. Zu manchen Zeiten, bei einer Vollbelegung, gibt es laut der Geschäftsführerin eine Warteliste. Der geplante Anbau (wir berichteten) konnte 2018 noch nicht errichtet werden. Allerdings soll in absehbarer Zeit am bestehenden Wintergarten ein zusätzlicher Entspannungs- und Beschäftigungsraum mit rund 39 Quadratmetern entstehen.

Das Interesse daran ist hoch. Allerdings könne der Bereich „nicht gewinnbringend abgewickelt“ werden, so Bolkart. So sei etwa Umstellung von Einweggeschirr auf Porzellan mit einigen Kosten verbunden. Dass die Verantwortlichen bei Bedarf rein wirtschaftliche Erwägungen hinten anstellen und den Menschen bei ihrer Arbeit zusätzliche Zeit und Zuwendung schenken könnten, verdankten sie der Unterstützung des Fördervereins, der Marktgemeinde und zahlreicher privater Spender, sagte Bolkart am Ende ihres Berichts. Positiv sei in diesem Zusammenhang auch, dass ein neues Auto samt Tiefgaragenstellplatz angeschafft werden konnte.

Der Vorsitzende und Altbürgermeister Theo Lehner erläuterte: „Unsere Finanzmittel stammen aus Mitgliedsbeiträgen, Mieteinnahmen und Spenden.“ Erstere stellten die größte Einnahmequelle dar. Darum sei es unerlässlich, ständig Werbung für diese soziale Organisation zu machen. Nur so sei es möglich, jährlich Zuschüsse weiterzugeben. Derzeit liege die Zahl der Mitglieder bei nur noch knapp über 500, war zu erfahren. Die wichtigsten „Werbeträger“ sind laut Lehner die „Schwestern der Senioren-GmbH und die Pfarrherren“. Er dankte allen Spendern, die den Verein unterstützten.

Zum Jahresende können diesmal „nur“ 9000 Euro an die GmbH überwiesen werden. Der Grund ist, dass der Verein knapp 16000 Euro in Maßnahmen zum Brandschutz investieren musste. Das entspricht nach Lehners Worten dem „Miteigentumsanteil“ des Vereins am Seniorenzentrum. Die Finanzierung erfolge durch den Verkauf eines Grundstückanteils und durch finanzielle Rücklagen. Die Kosten für die notwendigen Maßnahmen liegen insgesamt bei knapp 40000 Euro.

Die Mitglieder segneten die Jahresrechnung 2017 einstimmig ab. Die Einnahmen lagen bei knapp 24000, die Ausgaben bei 29000 Euro. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 20000 Euro vor. Der Geschäftsanteil des Ambulanten Krankenpflegevereins an der Senioren-GmbH beträgt nach Lehners Worten rund 102000 Euro.

Sein Dank galt Geschäftsführerin Bolkart und den Mitarbeitern. Die Einrichtung sei „ein Segen für die ganze VG Babenhausen“. Das unterstrich Pfarrer Manfred Sieglar. Er höre bei Krankenbesuchen immer wieder, wie sorgsam die Mitarbeiter mit den Patienten umgehen.

