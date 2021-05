vor 32 Min.

Archäologie: Wurde hier der "Friede von Tussa" geschlossen?

Zwei große Wohnbauprojekte werden in der Illertisser Innenstadt realisiert. Zuvor waren jedoch wie hier Am Reichshof Archäologen vor Ort. Sie entdeckten Überraschendes.

Plus Archäologen haben zwei Baugrundstücke in der Illertisser Innenstadt untersucht. Dabei kamen erstaunliche Funde zutage.

Von Rebekka Jakob

Die Illertisser Innenstadt wächst: Schon bald werden rund 30 neue Wohnungen fertig sein. Die Bauarbeiten am Reichshof und in der Ulrichstraße haben aber auch Erkenntnisse über das Leben und Wohnen in früheren Jahrhunderten gebracht. Archäologen haben da gegraben, wo nun Tiefgaragen gebaut werden. Und sie sind auf Erstaunliches aus der Geschichte Illertissens gestoßen.

