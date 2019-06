vor 38 Min.

Artisten im freien Fall sind bald über Illertissen zu sehen

Am Samstag und Sonntag findet in Illertissen die Deutsche Meisterschaft im Vierer-Formationsspringen statt.

Von Dominik Stenzel

Über Illertissen geht es am Wochenende wieder spektakulär zur Sache: Denn am Samstag und Sonntag findet – jeweils ab 9 Uhr – am Flugplatz die Süddeutsche Meisterschaft im Vierer-Formationsspringen statt. 3200 Meter geht es für die Fallschirmsportler mit dem Flugzeug in die Luft, bevor sie sich in die Tiefe stürzen.

Der freie Fall dauere etwa 35 Sekunden, sagt Andreas Trögele, Vorsitzender des ausrichtenden Illertisser Fallschirmsportvereins Paranodon. In dieser Zeit werden die Athleten zu Artisten: Ihr Ziel sei es, eine Reihe von fünf bis sechs Figuren so oft wie möglich hintereinander auszuführen. „Zuvor wird ausgelost, welches Team welche Bilder während seines Sprungs aufführen muss“, so Trögele. Insgesamt gebe es 38 verschiedene Figuren. Lesen Sie auch: Die fliegende Oma aus Illertissen

Paranodon hat die Süddeutsche Meisterschaft in seinen Vereinscup integriert, nach der Deutschen Meisterschaft ist es bundesweit der größte Fallschirm-Wettbewerb. Unter den 14 teilnehmenden Mannschaften sind auch Teams aus Österreich und der Schweiz dabei: Süddeutscher Meister können diese natürlich nicht werden, wohl aber den Paranodon Cup gewinnen. Trögele spricht von einem „hochkarätigen“ Teilnehmerfeld, in dem auch mehrere Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft vertreten sind.

Luftsport: Ein paar Sekunden für mehrere Figuren reichen aus

Auch wenn wieder viele erfahrene Sportler am Start sind: Die Gefahr ist beim Fallschirmspringen immer dabei. Vor zwei Jahren zog sich ein damals 64 Jahre alter Teilnehmer während der Süddeutschen Meisterschaft in Illertissen bei der Landung einen Oberschenkelhalsbruch zu (wir berichteten). „Unfälle passieren leider immer wieder, das lässt sich nicht komplett vermeiden“, sagt Trögele. Der Sicherheitsstandard am Wochenende sei allerdings hoch, alle Vorgaben vom Verband würden strikt umgesetzt. Lesen Sie dazu: Nach Fallschirm-Unfällen ermittelt die Polizei

Trögele erwartet bis zu 1000 Zuschauer. Wie viele es tatsächlich werden, hänge auch vom Wetter ab: „Wenn die Sonne scheint, werden sicherlich auch viele Menschen vorbei kommen.“ Für sie wird am Illertisser Flugplatz einiges geboten sein. Sie können die Landungen beobachten oder mitverfolgen, wie der Schiedsrichter die Formationen bewertet. Außerdem wird eine Art Kino eingerichtet werden, in dem die Sprünge mit etwas Zeitverzögerung gezeigt werden.

Eine Live-Übertragung sei aber leider nicht möglich. „Es gibt zwar mittlerweile die Technik, die ist aber aktuell noch zu teuer“, erklärt Trögele.

