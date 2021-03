15:36 Uhr

AstraZeneca-Stop: Impfzentrum Illertissen bleibt diese Woche zu

Weil die Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca bis auf Weiteres ausgesetzt sind, passt der Landkreis Neu-Ulm seine Planungen an. Das betrifft vor allem Illertissen.

Welche Folgen hat das Aussetzen der Impfungen mit AstraZeneca für den Landkreis Neu-Ulm? Mit der Entscheidung des Gesundheitsministeriums fallen auch in diesem Landkreis 1400 Impfdosen pro Woche einfach weg. Das hat auch Auswirkungen auf den Betrieb der Impfzentren: Illertissen bleibt für diese Woche geschlossen.

Dort sei in den nächsten Tagen vor allem der Betrieb mit dem Impfstoff AstraZeneca geplant gewesen, teilt das Landratsamt mit. In der nächsten Woche werde das Impfzentrum in Illertissen aber wieder in Betrieb sein. Dann soll dort mit dem Vakzin des deutschen Herstellers Biontech geimpft werden.

Weißenhorn muss Betriebszeit verkürzen

Das Impfzentrum in Weißenhorn wird nächste Woche seinen Sieben-Tage-Betrieb auf einen Fünf-Tage-Betrieb verkürzen. Das Impfzentrum in Neu-Ulm bleibt in seinem gewohnten Fünf-Tage-Betrieb. Die Impfungen mit dem mobilen Team sind ebenfalls aktuell ausgesetzt, da auch hier der Impfstoff von AstraZeneca eingeplant war.

Da aktuell nur Impfungen mit den Impfstoffen Biontech und Moderna umgesetzt werden können, sind im Landkreis bis auf Weiteres aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffes voraussichtlich nur rund 350 Impfungen pro Tag möglich.

Neue Impftermine für AstraZenca werden im Moment nicht vergeben. Für die bereits vorhandenen Termine in den Impfzentren wird, soweit es möglich ist, der Impfstoff Biontech und Moderna eingesetzt. Von der Entscheidung, die Impfung mit AstraZeneca auszusetzen, wurden am Montag viele überrascht. Einige Bürgerinnen und Bürger wurden direkt wieder nach Hause geschickt, als sie zu ihrem Termin kamen. Sie reagierten im ersten Moment überrascht und teilweise auch sauer, schreibt das Landratsamt. Die Betroffenen brachten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber auch Verständnis entgegen, da diese keinen Einfluss auf die Situation hatten, sondern die deutschlandweite Entscheidung nur umsetzen mussten.

Kann der Ausfall kompensiert werden?

Ob und wie der Ausfall von AstraZeneca bei den kommenden Impfstoff-Lieferungen kompensiert werden kann, ist aktuell leider offen. Der Impfstoff AstraZeneca ist seit Anfang März im Landkreis Neu-Ulm im Einsatz. Damit würden die notwendigen Zweitimpfungen erst in einigen Wochen fällig. Hier gilt es auch die weiteren Entwicklungen und die angekündigte Bewertung der Sachlage der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) abzuwarten. „Wir gehen im Moment aber davon aus, dass die Entscheidung fallen wird, dass der Impfstoff weiter eingesetzt werden kann“, sagt Dr. Peter Czermak, Ärztlicher Leiter der Impfzentren im Landkreis Neu-Ulm.

So werde der Impfstoff in England bereits seit vielen Wochen eingesetzt und auch weiter eingesetzt. Dort wurden bereits mehrere Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft, ohne dass besondere Auffälligkeiten bekannt geworden wären. Um eventuelle Zweifel ausräumen zu können, sei eine Überprüfung jedoch sinnvoll. „Sobald wir wissen, wie es weitergeht, werden wir unsere Planungen entsprechend anpassen bzw. weiterführen“, sagt Dr. Peter Czermak. „Bis dahin gehen die Impfungen mit den verfügbaren Impfdosen von Biontech und Moderna weiter.“ (AZ)

