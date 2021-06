Staatsregierung fördert Kita-Ausbau in Au mit 99.000 Euro

Der Freistatt schütten ein millionenschweres Sonderinvestitionsprogramm zum Ausbau von Kita-Plätzen aus. Auch die Stadt Illertissen profitiert davon.

Der Kita-Ausbau in Bayern geht weiter voran. Die Staatsregierung unterstützt die Kommunen beim Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder bis zur Einschulung. Die Gemeinden, die im Rahmen eines Sonderinvestitionsprogramms gefördert werden, erhalteneinen Aufschlag von bis zu 35 Prozentpunkten auf die reguläre Förderung. Jetzt profitiert davon auch Illertissen.

Bayerns Familienministerin Carolina Trautner sagt dazu: „Wirschaffen maßgeschneiderte Kindertagesbetreuung und unterstützen die Kommunen dabei mit Nachdruck. Mein Ziel ist es, dass Familien den Betreuungsplatz bekommen, den sie sich wünschen." Gebaut wird auch in Au. Die Kita Liselotte Forster bekommt 25 neue Betreuungsplätze. Der Freistaatunterstützt die Stadt dabei mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 99.000Euro.

Ausbau von mehr als 70.000 Betreuungplätzen wird gefördert

Seit 2008 unterstütze der Freistaat die Gemeinden massiv durch zusätzliche Mittel zum Ausbau der Kinderbetreuung, sagt Sozialministerin Trautner. Mehr als 1,3 Milliarden Euro seien dafür bislang zur Verfügung gestellt worden. Hinzu kämen 846 Millionen Euro an Bundesmitteln, die in voller Höheden Kommunen zu Gute kommen. Im aktuellen 4. Sonderinvestitionsprogramm wurden die 178 Millionen Euro an Bundesmitteln mit Landesmitteln in Höhe von 417 Millionen Euro erhöht. Insgesamt werden damit rund 73.500 Betreuungsplätze für Kinder bis zur Einschulung gefördert.

Nun will sich der Freistaat bei seinen Förderungen den Fokus auf den Ausbau der Betreuungsplätzefür Grundschulkinder legen. Im vorschulischen Bereich fördert der Freistaat auch künftig dieKommunen, und zwar im Rahmen des Bayerischen Finanzausgleichsgesetzes. Die förderfähigen Kosten werden, abhängig von der Finanzkraft der Gemeinde, in Höhe von bis zu 80 Prozent, in Einzelfällen sogar bis zu 90 Prozent, erstattet. (AZ)

