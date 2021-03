vor 10 Min.

Auch bei Inzidenzwert über 100: Schulen und Kitas im Unterallgäu öffnen

Der Landkreis Unterallgäu nähert sich beim Inzidenzwert wieder der 100er-Marke. Trotzdem soll nächste Woche Präsenzunterricht stattfinden.

Die Grund- und Förderschulen sowie die Kindertagesstätten im Unterallgäu bleiben kommende Woche geöffnet. Das hat das Landratsamt jetzt mitgeteilt. Zusätzlich findet ab Montag auch an den weiterführenden Schulen wieder Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen statt. Dies gelte für die gesamte kommende Woche, auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 100 übersteigt. Aktuell hat das Unterallgäu laut Robert-Koch-Institut einen Inzidenzwert von 99,1.

Welche Regelungen für Schulen und Kitas eine Woche lang gelten, hängt laut Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von der Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag der Vorwoche ab. Damit gilt für den Unterricht an Unterallgäuer Schulen in der Woche vom 15. bis 19. März: An allen Schulen findet für alle Jahrgangsstufen Wechselunterricht mit geteilten Klassen statt. Unterricht mit der gesamten Klasse ist möglich, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Zur Beförderung der Schüler sollten wieder Verstärkerbusse eingesetzt werden, heißt es aus dem Landratsamt.

Alle Kinder im Unterallgäu können die Kita besuchen

Die Kindertagesstätten im Unterallgäu bleiben bis 19. März im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet. Alle Kinder können die Krippe, den Kindergarten oder die Kindertagespflegestelle besuchen - die Betreuung findet allerdings in festen Gruppen und unter Einhaltung des Rahmenhygieneplans des Sozialministeriums statt.

Fürs Unterallgäu gelten aktuell weiterhin die Vorgaben für Landkreise mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100. Während für die Schulen und Kindertagesstätten immer der Freitag der Vorwoche Stichtag ist, ist zum Beispiel für den Einzelhandel die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen ausschlaggebend. (AZ)

