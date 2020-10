vor 20 Min.

Auch der Adventsmarkt fällt aus

Der Adventsmarkt in Vöhringen fällt dieses Jahr aus.

Gewerbeverein und Stadt Vöhringen sagen ab

Sie haben es sich nicht leicht gemacht, die Verantwortlichen für die Planung des diesjährigen Vöhringer Adventsmarktes. Lange haben sie mit sich gerungen und abgewartet, wie sich die Infektionszahlen in der aktuellen Corona-Krise im Landkreis Neu-Ulm entwickeln. Doch die kalte Jahreszeit lasse keine Besserung erhoffen. Der Vöhringer Adventsmarkt 2020, ursprünglich für das zweite Adventswochenende vom 03. bis 06. Dezember rund um das Vöhringer Rathaus und Kulturzentrum geplant, werde nun schweren Herzens abgesagt. Grund sei der Schutz der örtlichen Bevölkerung. Damit steht Vöhringen nicht alleine: Zahlreiche vorweihnachtliche Veranstaltungen und Märkte in der Region lassen in diesem Jahr ihre Tore geschlossen.

„Die Planungen sind aber nicht umsonst“, so Bürgermeister Michael Neher. Der Vöhringer Gewerbeverein und die Stadt Vöhringen hätten nämlich schon neue Ideen für den Adventsmarkt im kommenden Jahr in der Schublade. „Wir wollen uns bei der Gestaltung ein wenig neu orientieren, Veränderungen ausprobieren und gleichzeitig das bisherige vielfältige Angebot und die stimmungsvolle Atmosphäre des Vöhringer Adventsmarktes erhalten“. Nicht nur die Vöhringer Bürgerinnen und Bürger dürften sich also schon jetzt auf den Vöhringer Adventsmarkt 2021 freuen.

Der Vöhringer Gewerbeverein unter seiner neuen Vorsitzenden, Andra Lepple, plant dennoch weihnachtliche Aktionen im Innenstadtbereich. Unter anderem können sich die Vöhringer Kunden wieder auf die „Goldtaler-Aktion“ freuen, an der sich die Mitgliedsgeschäfte des örtlichen Gewerbevereins beteiligen. (az)

