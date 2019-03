vor 5 Min.

Auch die „Kist“ wird abgerissen

Bald wird das ehemalige Hotel Sailer in Babenhausen abgerissen. Was passiert dann mit dem Wirtschaftstrakt und den Holzvertäfelungen?

Von Fritz Settele

Schon vor Jahrzehnten musste der Lagerbier- und Eiskeller der ehemaligen Sailerbrauerei in Babenhausen einem Wohngebäude weichen. Wie berichtet, rückt die Abrissbirne demnächst auch dem Gastronomie- und Hoteltrakt zu Leibe. Auf unseren Bericht zur Historie des Gebäudes an der Judengasse hin haben sich Leser an unsere Redaktion gewandt.

Sie fragten zum Beispiel nach der Zukunft der sogenannten „Kist“. Nach dem Kauf des Sailer-Areals durch Benedikt Höbel um die Jahrtausendwende war dort für einige Jahre ein kleiner Kunsttempel entstanden. Dies war die Idee von Höbels Tochter Barabara Kreuzpointner, die Vorsitzende des Historischen Vereins Babenhausen ist. Nun wird der ehemalige Ökonomietrakt ebenfalls der Spitzhacke zum Opfer fallen.

So manchen Leser interessierte auch, was mit der kunstvollen Wandtäfelung und der Holzdecke im Sailerbräu geschehen wird. Der extravagante Architekt Andor Ákos hatte diese entworfen und der Babenhauser Kunstschreiner Wilhelm Engel setzte sie vor mehr als 100 Jahren handwerklich um. Der Meinung mancher Leser nach wären diese Holzarbeiten überaus erhaltenswert.

Auf Nachfrage unserer Redaktion sagte Jürgen Ganz vom Babenhauser Beraterhaus, dass die Täfelungen und Holzdecken nicht vernichtet würden. Vielmehr seien diese fachgerecht ausgebaut worden und sollen anderswo wieder in Szene gesetzt werden.

