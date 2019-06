vor 17 Min.

Auer Narren geben sich neuen Chef

Nach zwölf Jahren wird Peter Bauder von Benjamin Hornung als Vorsitzender des Carneval Clubs Au abgelöst.

Von Regina Langhans

Seine vordringliche Aufgabe ist es, Brauchtum zu pflegen und dabei die Menschen zu unterhalten. Dieses wird der Carneval Club Au die nächsten zwei Jahre unter dem Vorsitz von Benjamin Hornung tun. Bei den regulär angestandenen Wahlen hat sich der bisherige Amtsinhaber Peter Bauder für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung gestellt. Das neue Gremium wurde einstimmig gewählt.

Ihm gehören noch Harald Müller als stellvertretender Vorsitzender, Brigitte Drabert als Schriftführerin sowie Selina Drabert als Protokollführerin an. Werner Jank junior führt die Kasse und geprüft wird sie von Franz Drabert und Werner Müller. Die neuen Ausschussmitglieder heißen Michael Satzger, Florian Rogg, Kathrin Hawel, Andreas Baur, Andreas Schenk, Stefan Schenk und Jacqueline Schubert. Somit ist Peter Bauder, der vor zwölf Jahren das Amt des Vorsitzenden übernahm, neun Jahre Stellvertreter und Ausschussmitglied war, ebenso aus dem Gremium ausgeschieden wie Werner Jank senior, der insgesamt 23 Jahre Vorsitzender, fünf Jahre Stellvertreter und zwölf Jahre Zeugwart war. Thomas Oßwald, Daniel Binder und Christian Hawel sind auch nach zwölf Jahren nicht mehr im Ausschuss dabei.

Fasching ist in: Carneval Club hat mehr als 200 Mitglieder

Der Carneval Club Au zählt 274 Mitglieder, etwa 60 Mitglieder waren zur Jahresversammlung ins Auer Sportheim gekommen. Ihre Bilanz über die zurückliegende Saison fiel naturgemäß überaus launig aus: Zwölf Fahrten zu Veranstaltungen befreundeter Narrenzünfte, darunter Nachtumzüge nach Memmingen, Mindelheim, Schelklingen oder Rechberghausen bei Göppingen wurden unternommen.

Unbestrittener Höhepunkt war jedoch der eigene Aumer Umzug mit 96 Gruppen, darunter elf Kapellen und zehn Wagen. Geschätzt 8000 Menschen waren im Dorf auf den Beinen, allein 2200 Narren beteiligten sich am Umzug und 4600 zahlende Gäste wurden vermerkt. Dazu pflegt der Carneval Club mit Unterstützung seiner Aumer Kröpf jeweils am 11.11. den traditionellen Faschingsauftakt, stellt den Narrenbaum und ruft zum Rathaussturm im Dorf auf. Derlei Spaßveranstaltungen verschlingen Geld, weshalb der Kassenwart mahnte, die Finanzen zusammenzuhalten. Als Kulturringvorsitzender erteilte Martin Binder den Mitgliedern viel Lob für vorgelebte Traditionspflege. Wobei alles Engagement mit den Helfern stehe oder falle. Zuletzt regte er an, über eine Wiedereinführung des Faschingsballs nachzudenken.

