Auer Sportler schauen, wie sie über die Runden kommen

Der Verein sucht einen neuen Wirt, Ideen zum Renovieren und Ehrenamtliche, die Verantwortung übernehmen.

Von Regina Langhans

Die Sportvereinigung (SpVgg) Au kommt mit 619 Mitgliedern, darunter 189 Jugendliche, einer stattlichen Firma gleich. Das war den Berichten der Jahresversammlung zu entnehmen. Turnusmäßig standen Wahlen an, wobei Antonio Gamarra erneut die Leitung anvertraut wurde. Wiedergewählt wurden auch sein Stellvertreter Oliver Millekat, Finanzchefin Petra Millekat und Walter Oßwald als Schriftführer. Georg Wenger und Jürgen König prüfen die Kasse. Vereinsdiener ist Winni Gelitzki und Peter Rogg der Fähnrich. Rund 70 Besucher waren anwesend. Zu einem langen Einsatz wurden Feuerwehrleute aus Au gerufen: Video: Gas-Leck hält Einsatzkräfte in Au auf Trab

Rückblickend lassen sich interessante Aktivitäten aufzählen, zumal der Verein sein 90-jähriges Bestehen groß gefeiert hat, unter anderem mit einem Fußball-Blitzturnier. Weitere Termine waren der „Advent im Stadl“, die Jahresabschlussfeier der Aktiven und Alten Herren (AH). Mangels Helfer fiel der Nautilla-Cup der Jugend aus, doch die Verbandszwischenrunde fand in der Sporthalle statt. Der Verein war auch wieder mit dem Organisieren des Weihnachtstheaters an der Reihe. Der Faschingsball wurde ein Jahr mangels guter Beteiligung ausgesetzt. Er hätte zum fünften Mal im Sportheim stattfinden sollen und war gerade für eigene Mitglieder gedacht. Nun soll beraten werden, wie es weitergeht.

Auer Sportverein wagt einen Blick in die Zukunft

Was die Finanzen angeht, seien die möglichen Subventionen genutzt. Dennoch falle es schwer, die Renovierung des in die Jahre gekommenen Sportheims anzugehen, hieß es während der Sitzung. Besonders notwendig sei dies im Kabinentrakt und an der Kegelbahn. Auf Antrag legte man fest, die geschlossene Bahn schnell zu überholen und die teils feuchten Wände so weit möglich in Eigenregie zu sanieren. Lesen Sie auch: Die Kommunalpolitik im Landkreis Neu-Ulm braucht Nachwuchs

Sodann läuft der Pachtvertrag der Wirtsfamilie – aus gesundheitlichen Gründen – zum 31. Juli aus. Ein Nachfolger wird dringend gesucht.

Im Verein ist die Gymnastikabteilung mit 373 Mitgliedern die größte, gefolgt vom Fußball mit 211 Spielern. Tennis spielen 48 und Tischtennis 27 Mitglieder. Es gibt acht Schiedsrichter. Und etliche Sportler gehören mehr als einer Gruppe an.

Was den Sportbetrieb angeht, fehlt gerade dem Jugendfußball ehrenamtliches Personal. Denn Alexandra Pöschl hört auf und der Vorsitzende weiß: „Wir müssen schleunigst Lösungen finden, um nicht nur für Erwachsene attraktiv zu sein.“ Gamarras eigenes Fazit als Vorsitzender: „Es war wieder eine interessante, lehrreiche Zeit.“ Es würden kleine und große Schritte gemacht, doch die Hauptsache sei, dass es in die richtige Richtung gehe.

In der Abteilungsleitung bestätigt sind Max Kristen (sportlicher Leiter, aktiver Fußball), Manuel Oßwald (Spielleiter), Andreas Menasch (Tennis), Christian Schmid (Tischtennis) sowie Karin Högg (Gymnastik).

Weiter im Team sind Hubert Schlecker (Marketingleiter), Werner Jank junior (Bandenwerbung, Stadionheft), Manuel Oßwald (Spielleiter Fußball), Max Rogg (Mannschaftsbetreuer), Alex Pöschl und Luca de Benedictis (Stadionsprecher), Harald Müller (Platzkassierer), Dieter Oßwald (Platzwart), Edeltraud Lassen, Albert Köhler (Trikots) und Rudi Dorner (Instandhaltung).

