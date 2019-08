vor 58 Min.

Auf Mörder-Suche

In unserer Serie wurden auch die Leser kreativ – etwa eine Untereicherin

In der Sommerkrimi-Serie waren auch unsere Leser eingeladen, sich ein eigenes Ende zu überlegen. Renate Hartmann aus Untereichen schickte uns ihren Vorschlag:

Ella fasste den Entschluss, ein Krimidinner zu veranstalten. Sie schrieb Einladungen an Laurin Nieswurz, der ihr den Kredit verweigerte. An Bürgermeisterin Gerlinde Nagel, deren neue Nase ihr Gatte, der Herr Doktor, finanziert hatte. An den Baulöwen Hans Hammer, der die Beziehung mit ihr beendet hatte und immer noch glaubte, er sei der Erbe seiner schwerreichen Tante Erna von Weinstein. An ihren neuen Geliebten Schorsch, den Friseur. An die Witwe Erna von Weinstein – und natürlich an sich selbst.

Was das Hänschen nicht wusste: Frau von Weinstein hatte schon vor langer Zeit den Friseur Schorsch als Haupterben eingesetzt. Die Villa gehörte ihm auf dem Papier längst. Und von diesem Kuchen wollte Ella ein Stück abhaben.

Nachdem Hänschen sie unschön abserviert hatte, machte sich Ella an Schorsch ran. Ella wusste von der winzigen Ampulle Arsen, die ihr werter Gatte von einer wieder einmal „Ex-Geliebten“ per Post bekommen hatte. Mit den Worten, er solle sich damit vergiften.

Ella verschickte die Einladungen mit der Post und der Unterschrift von Erna von Weinstein, weil ihr der Name so gut gefiel. Im Ochsen stellte sie heimlich die Namensschilder auf. In den Suppenteller der „alten Weinstein“ tröpfelte Ella das Arsen. Was sie nicht ahnen konnte war: Erna von Weinstein wollte nicht am Fenster sitzen. Schorsch tauschte nur zu gerne den Platz mit seiner Gönnerin. (az)

Themen Folgen