Auf dem Illertisser Marktplatz wird es „scharf“

Das Wäschegeschäft „Scharfe Spitzen“ zieht näher in die Illertisser Innenstadt. Dort will Inhaberin Susanne Kränzle-Riedl einiges verändern.

Von Jens Carsten

Auf dem Marktplatz wird es scharf – zumindest dem Wortlaut nach: Das bekannte Wäschegeschäft „Scharfe Spitzen“ zieht im Herbst um und wird dann im ehemaligen Fahrradgeschäft (Hausnummer 7) zu finden sein. Gerade mal 200 Meter vom jetzigen Standort in der Apothekerstraße entfernt. „Wir rutschen quasi rüber“, sagt Inhaberin Susanne Kränzle-Riedl. Trotzdem ein entscheidender Schritt: Man sei näher an der Innenstadt, leichter zu erreichen und besser zu finden. Immer wieder fragten Kundinnen nach, sie kämen mitunter aus München, der Schweiz und sogar aus Holland. Der Marktplatz biete genau das richtige Ambiente für das Wäschegeschäft, sagt Kränzle-Riedl: „Da ist nicht zu viel los und wir haben es privat.“ Unerlässlich für den Wäschekauf, der für viele Frauen schlichtweg „ein Graus“ sei. Immerhin handele es sich um einen intimen Vorgang: Man komme den Kundinnen so nahe wie ein Arzt. Wer sich darauf einlässt, könne keinen Trubel gebrauchen.

Den Marktplatz selbst findet die Händlerin dabei gar nicht mal so schön: „Tot betoniert“, sei der und es fehle an Charme. Weshalb Kränzle-Riedl sich mit anderen ansässigen Unternehmern zu einer Initiative zusammen tun will. Gemeinsam könnten Events veranstaltet werden. Auch die Marktleute müssten eingebunden werden, sagt Kränzle-Riedl, die für die CSU im Stadtrat sitzt. In Weißenhorn habe kürzlich ein verpackungsfreier Markt eröffnet. „Bei uns gibt’s das mit dem Markt ja eigentlich schon.“

Am Illertisser Marktplatz hat der Wäscheladen mehr Platz

Die gelbe Farbe ist von Weitem zu sehen: Das Haus am Marktplatz 7 wurde kürzlich frisch gestrichen. Auch Leitungen und Fenster sind neu. „Wir freuen uns auf den Einzug“, sagt Kränzle-Riedl. Mit 140 Quadratmetern werde „Scharfe Spitzen“ dann etwas mehr Platz zur Verfügung haben. Die Umkleidebereiche sollen die Herzstücke des Geschäfts bleiben, denn das Anprobieren gehört zum Konzept. Unterwäsche ist nicht gleich Unterwäsche: Ein guter Büstenhalter (BH) müsse die Brust stützen, nicht nur bedecken, sagt Kränzle-Riedl. Höherwertige Exemplare bestünden aus bis zu 47 Teilen und passten sich den Figuren der Trägerinnen an. Vier Lingerie-Stylisten, wie sich die Verkäuferinnen von „Scharfe Spitzen“ nennen, helfen bei Auswahl und Anprobe. Mitunter tatkräftig: Viele Kundinnen seien älter, hätten Operationen an der Brust hinter sich oder kämen sogar im Rollstuhl in den Laden. Für sie müssten BHs auch medizinische Funktionen erfüllen, erklärt Kränzle-Riedl. Die Unterwäsche dürfe nicht nachgeben und müsse Belastungen aushalten. Eine Wissenschaft für sich – und die hat ihren Preis: Zwischen 60 und 100 Euro kostet ein BH bei „Scharfe Spitzen“. Deshalb werde auch repariert, zum Team gehört eine Schneiderin. „Wir wollen Lieblingsstücke verkaufen“, sagt Kränzle-Riedl.

Fabrikate von großen Bekleidungsketten genügen den Ansprüchen der Illertisser Lingerie-Stylisten mitunter nicht. Das gilt zum Beispiel für die angesagte US-Firma „Victorias’s Secret“, hinter der aus Kränzle-Riedels Sicht vor allem ein Marketingkonzept steckt. Andere Firmen produzierten hochwertiger.

In Illertissen gibt es auch andere Wäsche-Händler: „Am Anfang wurden die Ellenbogen ausgefahren“, erinnert sich Kränzle-Riedl an den Start im Jahr 2007. Inzwischen arbeite man zusammen, helfe sich aus und schicke Kunden bei Bedarf auch weiter. Darum sollte es aus Sicht der 45-Jährigen auch gehen: „Wir müssen Kunden und Umsätze in Illertissen halten.“ Dabei könnten Kooperationen helfen. In Laupheim seien etwa Eisgutscheine an Einkäufer verteilt worden. Eine schöne Aktion, so Kränzle-Riedl.

Die Situation für den Einzelhandel sei in Illertissen grundsätzlich gut, sagt Rainer Weikmann, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Anders als in anderen Kommunen gebe es keine ausgelagerten Handelszentren, welche die Innenstädte ausbluteten. Zwar mache die Baustelle in der Vöhlinstraße den ansässigen Geschäften derzeit zu schaffen. „ Aber wir sind gut aufgestellt.“ Die Menschen kämen in die Stadt und fänden dort alles, was man brauche. Veranstaltungen wie die Musiknacht täten Illertissen gut, auch dem Handel. Man unterstützte das mit Veranstaltungen wie dem „Schaufenster“ (Lesen Sie dazu auch: Die ganze Innenstadt wird zum „Schaufenster“ ). Gegen die Konkurrenz des Internethandels müsse jeder etwas tun, sagt Weikmann.

Bei „Scharfe Spitzen“ setzt man hier auf Vollkontakt zum Kunden. Kränzle-Riedl: „Farben, Gerüche, Material, Komfort, das muss man ausprobieren.“

