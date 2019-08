vor 5 Min.

Auf dem Rücken der Pferde ist der Alltag schnell vergessen

Immer ganz nah am Tier: Beim Ferienprogramm auf dem Pferdehof in Christertshofen lernen Kinder und Jugendliche das Hofleben hautnah kennen. Die Illerisser Gahrstiftung macht das Erlebnis für bedürftige Familien möglich.

Die Illertisser Gahr-Stiftung unterstützt ein Ferienprogramm für Kinder auf einem Reiterhof. Das macht nicht nur Spaß - es kann auch Therapie sein.

Von Carmen Dörfler

Lautstark begrüßt der Hofhahn des Pferdehofs Schulze in Christertshofen seine Besucher. Und schon sind diese Teil des regen Hoflebens. Neben dem Hahn und seinen Hühnern gibt es Küken, den Hund Karl-Otto und natürlich Pferde, die versorgt werden wollen. Genau das machten in der letzten Woche acht Kinder, die hier ihre Nachmittage verbrachten.

Auch das Ausmisten gehört dazu

Zusammen mit der Rita-und-Johann-Gahr-Stiftung Illertissen und der Hofbesitzerin Diana Schulze bietet Reittherapeutin Elisabeth Gira in den Ferien ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche an: „Bis zu acht Kinder können hier zweimal in diesen Ferien von Montag bis Donnerstag ihre Nachmittage verbringen. Dabei lernen sie das richtige Hofleben kennen“, sagt Gira. „Wir bereiten das Futter für die Pferde zu, stopfen Heusäcke, schneiden Äpfel und Karotten klein, verteilen den Hafer. Auch das Ausmisten und das Putzen der Pferde gehören dazu. Und die Hühner und ihre Küken dürfen wir auch nicht vergessen.“ Dabei seien die Kinder mit großem Eifer dabei. „Die Teilnehmer sind zwischen viereinhalb und knapp 16 Jahren alt. Sie helfen sich hier gegenseitig und jeder packt mit an.“ Zur Belohnung für die harte Arbeit dürfen die Pferde geführt und geritten werden. Immer unter Aufsicht der Profis natürlich.

Arbeit mit Pferden ist nicht nur Zeitvertreib

Das ist nicht nur ein netter Zeitvertreib, sondern hat auch einen tieferen Zweck, wie die Reittherapeutin verdeutlicht: „Die Kinder werden hier aus ihrem Alltag geholt und lernen, selbstständig zu sein.“ Auch von Berührungsängsten ist bei den Kindern hier nichts zu spüren. „Auch wenn Eltern oft Sorge haben, ihre Kinder könnten sie zu sehr vermissen oder sich nicht wohlfühlen – im Handumdrehen finden die Kleinen hier ihren Platz und helfen zusammen.“

Gute Gefühle: Das Aufsitzen bewirkt eine Stimulation der Nerven im Hirn. Bild: Carmen Dörfler

Dabei soll es egal sein, aus welchem sozialen Umfeld die Interessierten stammen. Die Gahr-Stiftung übernimmt die Kosten der Feriennachmittage für bedürftige Kinder und Jugendliche zu 100 Prozent, sagt Johanna Roth von der Pfarrei St. Martin Illertissen. „Wir möchten dafür sorgen, dass die Kinder gleichgestellt sind.“ Auch die Religionszugehörigkeit spiele dabei keine Rolle. Melden können sich alle Interessierten, die nach dem Sozialgesetzbuch als finanziell bedürftig gelten. Dank dem inzwischen verstorbenen Ehepaar Gahr stehen der Stiftung dafür die finanziellen Mittel zur Verfügung. Kinderlos, aber kinderlieb habe sich das Paar bereits zu Lebzeiten für bedürftige Kinder eingesetzt und entschieden, dass auch ihr Nachlass zu diesem Zweck verwendet werden soll. „Dadurch konnten wir bereits Schwimmkurse anbieten, hochwertige Schulranzen und zu Weihnachten Geschenke besorgen“, sagt Roth. Im vergangenen Jahr seien so etwa 160 Kinder aus Illertissen und der Umgebung unterstützt worden.

Gahr-Stiftung versorgt Kinder umfassend

So könnten die Kinder und Jugendlichen umfassend versorgt werden. Neben materiellen Dingen kümmere man sich beim Schwimmen oder Reiten besonders um die sozialen Kompetenzen. „Wer nicht schwimmen kann, ist im Freundeskreis schnell außen vor. Genau das wollen wir vermeiden“, sagt Roth. Besonders für verhaltensauffällige, körperlich oder geistig beeinträchtigte Kinder oder solche mit motorischen Problemen sei der Umgang mit Tieren optimal. Deswegen wird es in Zukunft auf dem Pferdehof Schulze neben dem Reitunterricht und den Ferienveranstaltungen auch die Möglichkeit zur Reittherapie geben. „Schon das Aufsitzen auf ein Pferd bewirkt eine Stimulation der Nerven im Hirn; die Kinder bekommen das Gefühl der Geborgenheit und können aus sich heraus kommen“, sagt Reittherapeutin Gira.

Gemütliche Pferdedame lässt sich die Haare flechten

Bei den Feriennachmittagen steht vor allem der Spaß im Mittelpunkt. Es finden Spiele zu Pferde statt, Hufeisen werden bemalt und es gibt Ausritte in den Wald. Das alles ganz nah am Tier. So lässt sich die gemütliche Pferdedame Dotti, die bereits stolze 21 Jahre auf dem Buckel hat, von den Kleinsten brav Schleifen in die Mähne flechten. „Am tollsten ist aber das Reiten,“ sagt Isabella, eine der jüngsten Teilnehmerinnen, die aus der Nähe von München kommt und hier ihre Oma besucht. Romy, viereinhalb Jahre alt, ergänzt: „Vom Strohballen springen macht auch viel Spaß.“ Die anderen Kinder stimmen zu. Am meisten freuen sie sich noch auf das Lagerfeuer zum Abschluss der ersten Feriennachmittage.

In der letzten Ferienwoche, vom Montag, 2., bis Donnerstag, 5. September, geht es dann weiter. Hier sind noch Plätze frei. Um die Unterstützung der Stiftung zu erhalten, ist unbedingt ein Bedürftigkeitsnachweis erforderlich.

Kontakt Die Anmeldung ist per E-Mail möglich: pg.illertissen@bistum-augsburg.de oder persönlich im Pfarrbüro St. Martin.

