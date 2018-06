vor 40 Min.

Auf der A7 drohen ab Montag Staus

Die Illerbrücke bei Egelsee wird bis 6. Juli saniert. Worauf sich Fahrer einstellen müssen.

Auf der A7 zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Anschlussstelle Berkheim kommt es von Montag, 11. Juni, bis Freitag, 6. Juli, zu Verkehrsbehinderungen. In diesem Zeitraum wird die Illerbrücke Egelsee saniert, teilte die Autobahndirektion Südbayern mit.

Bereits im Februar musste die Brücke teilweise gesperrt werden, da eine sogenannte Übergangskonstruktion gebrochen war. Diese Stahlschiene befindet sich zwischen Fahrbahn (Asphalt) und Bauwerk (Beton) und gleicht Bewegungen etwa durch Temperaturschwankungen aus.

Die insgesamt vier Übergangskonstruktion der Illerbrücke Egelsee wurden 1969 eingebaut und können über die Jahre brechen. Um ähnliche Schäden wie im Februar auszuschließen, werden nun alle Stahlschienen umgebaut und mit einem Korrosionsschutz versehen.

Damit Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen so gering wie möglich auftreten, finden die Arbeiten Tag und Nacht statt, teilte die Autobahndirektion mit. Es seien zudem Zehn-Stunden-Schichten eingeplant. Aus Sicherheitsgründen werde im Baustellenbereich die zulässige Geschwindigkeit reduziert.

Die größten Einschränkungen werde es wohl während der Verlegung der Fahrbahnen geben, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn gebaut wird abwechselnd – erst auf den Fahrbahnen in Richtung Ulm, dann in Richtung Kempten. Der Verkehr rollt jeweils über die andere Richtungsfahrbahn. Vom 11. bis 14. Juni wird die vierspurige Verkehrsführung über die Richtungsfahrbahn Kempten eingerichtet. Von 25. bis 27. Juni wird getauscht. Ab 2. Juli stellt die Baufirma nach und nach wieder den Normalzustand her, sodass ab 6. Juli wieder freie Fahrt herrschen sollte. (kam)

Themen Folgen