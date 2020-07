08:00 Uhr

Auf der Orgel gibt es jetzt wieder sommerliche Musik

Kirchenmusiker Markus Hubert an der Jann-Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Martin Illertissen.

Plus Der Neustart der Kirchenmusik in Illertissen ist geglückt. Organist Markus Hubert hat zum Start der Konzertreihe in St. Martin alle Register gezogen.

Von Regina Langhans

Markus Hubert hat alle Register gezogen für ein facettenreiches Orgelkonzert und wurde dafür von den 60 Besuchern der Stadtpfarrkirche in Illertissen mit anhaltendem Applaus gefeiert. „Etwas geht also doch, wenngleich coronabedingt viele Termine abgesagt werden müssen“, honorierte auch Pfarrer Andreas Specker die Idee des Organisten zu einer dreiteiligen sommerlichen Konzertreihe, die er zudem selbst umsetzte. Die Veranstaltung der Freunde für Kirchen- und klassische Musik in St. Martin profitierte vom Hygienekonzept des Gotteshauses und war mit der Zuhörerzahl auch ausverkauft.

Orgelmusik in Illertissen: Bach, Mozarts und moderne Interpretationen

Hubert hatte sein „erstes sommerliches Orgelkonzert“ mit dem Untertitel „… in dieser lieben Sommerzeit“ versehen: Dazu griff er auf die Barockzeit zurück mit Ausblicken in neuere Epochen, um mit der Liedkomposition „Geh’ aus mein Herz und suche Freud …“ – so der Anfang obiger Unterzeile – des evangelischen Theologen und Lieddichters Paul Gerhardt (1607-1676) wieder im 17. Jahrhundert zu landen. Ein starker Konzertauftakt gelang ihm bei dem so melodisch wie klar strukturierten Vortrag des Präludiums in D-Dur von Johann Sebastian Bach (1685-1750). Die Zuhörer sahen sich sofort in die wuchtigen Klänge des berühmten Barockkomponisten hineingezogen.

Zur Abrundung gab’s das in schöner Tonmalerei vorgetragene bekannte Air aus Bachs Orchestersuite in D-Dur. Mit der „Toccata duodezima et ultima“ von Georg Muffat (1653-1704), einem Kapellmeister aus Passau, war Stilwechsel angesagt: vielteilige Musik in spannend anzuhörenden Klangfarben, wobei sich Hubert in den zur Wahl stehenden 29 Registern austoben konnte. Fürs häufige Ziehen der Registerknöpfe stand ihm übrigens sein zwölfjähriger Sohn Jan Hubert zur Seite. Muffat, auch mit italienischer und französischer Orgelkunst vertraut, gilt als europäischer Barockmusiker. Französische Barockmusik – wofür bis heute, wegen ihrer besonders abgestimmten Klangfarben, die Barockorgeln in Gebrauch sind – gab es mit Louis Marchands (1669-1732) „Grand dialogue“. Gefolgt von der „Fantasia á gusto italiano“ von Johann Ludwig Krebs (1713-1780). Gerade für die französische Klangvariante auf der Orgel hatte sich Hubert besondere Registerkombinationen einfallen lassen.

Fortsetzung folgt: Bald gibt es weitere Konzerte in Illertissen

Weitere, ungewöhnliche Klangerlebnisse bot Hubert mit einem Schwenk zu Wolfgang Amadeus Mozarts (1756-1791) Adagio für Glasharmonika. Das aus ineinander geschobenen rotierenden Glasglocken bestehende Instrument mit begrenztem Tonumfang hat seine Zeit nicht überlebt, sodass dessen Musik von der Orgel übernommen wurde. Zu hören waren schwirrende reigenartige Klänge in hohen Tonlagen. Von dem Schwung hat sich der zeitgenössische Musiker Zsolt Gárdony zu seiner angejazzten Variante „Mozart changes“ inspirieren lassen. Hubert präsentierte beides in gefällig klingendem und swingendem Zusammenhang. Nach so viel komplexer Orgelkunst bedankte er sich für die Begeisterung im Publikum mit einer Zugabe und machte neugierig auf die Fortsetzung der sommerlichen Orgelkonzerte am 26. Juli und 9. August.

