vor 44 Min.

Auf ein Gläschen beim Weinfest

Neben Wein gibt’s beim Fest an der Schranne in Illertissen auch Musik von den verschiedenen Chören.

Am Wochenende steigt das Weinfest in Illertissen. Dann wird auf dem Schrannenplatz gefeiert. Was dort geboten ist.

Von Armin Schmid

Das größte Illertisser Fest unter freiem Himmel steht wieder vor der Tür. Am morgigen Samstag, 30. Juni, findet auf dem Schrannenplatz das Weinfest des Männergesangvereins Illlertissen statt.

Ab 18 Uhr beginnt das Freiluft-Event auf dem lauschigen Festplatz zwischen Rathaus und Schranne. Knapp eine halbe Stunde später startet auch das musikalische Programm mit der gemischten Chorformation „Choriosum“. Die knapp 60 Frauen und Männer singen zum Auftakt des Festes Lieder wie „Bohemian Rhapsody“ von der Band Queen. Danach sorgt der Illertisser Männerchor mit seinem diesjährigen Sommerrepertoire und neu einstudierten Liedern für Stimmung. Dabei steht populäre Volksmusik im Vordergrund. Mit Schlagern, Hits und Volksliedern werden die beiden Chöre die Besucher unterhalten. Ab 21 Uhr tritt die Band „Big Fun Reloaded“ auf der Bühne vor der Schranne auf. Die selbst ernannte Partyband spielt alles von Oldies und Rock’n’Roll bis Volksmusik. In ihrem Repertoire finden sich Lieder wie „Hulapalu“, „500 Miles“ oder „No Woman, No Cry“.

Zu einem gelungenen Abend tragen nicht zuletzt auch die Schmankerl aus der Küche und – wie kann es bei einem Weinfest anders sein – eine reiche Auswahl an erlesenen Weinen, durch die sich die Besucher durchprobieren können.

Im vergangenen Jahr kam das Illertisser Weinfest sehr gut an: Knapp 4000 Weinfreunde besuchten den Schrannenplatz und genossen edle Tropfen und den Gesang des Männerchors. Ob in diesem Jahr wieder so viele Menschen an den Tischen sitzen werden, hängt auch vom Wetter ab. Der Blick auf die Vorhersage garantiert den Veranstaltern zumindest ein Fest unter freiem Himmel und Sonnenschein. Bis zu 26 Grad soll das Thermometer am Samstag anzeigen. Und für den Fall, dass es am Wochenende doch regnet, wird das Weinfest nach Angaben der Veranstalter auf den nächsten schönen Abend verschoben.

