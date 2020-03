vor 37 Min.

Auf wen fällt in zwei Wochen die Wahl?

Diese Kandidaten wollen in der Region Bürgermeister werden

Der 15. März rückt näher: In knapp zwei Wochen werden die neuen Bürgermeister in der Region gewählt. Im Vorfeld der Kommunalwahlen haben wir die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Verbreitungsgebiet der IZ fünf Fragen gestellt: Warum sie glauben, die oder der Beste für den Job im Rathaus zu sein, welche Projekte sie ab der neuen Wahlperiode, die am 1. Mai 2020 beginnt, als erstes angehen wollen – aber auch, was sie im Wahlkampf positives erlebt haben. Die Antworten der Kandidaten lesen Sie ab der heutigen Ausgabe täglich auf unseren Sonderseiten zur Wahl in der Illertisser Zeitung. Wir beginnen mit den Bewerbern für Illertissen, Kellmünz, Osterberg und Altenstadt auf Seite 26. (rjk)