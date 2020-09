vor 37 Min.

Aufatmen in Babenhauser Kinderhaus: Erste Testergebnisse sind negativ

Elf Mitarbeiter und zwölf Kinder aus dem Kinderhaus Hand in Hand in Babenhausen sind auf Covid-19 getestet worden. Die Ergebnisse des ersten Testlaufs sind negativ.

Plus Vorsorglich bleibt das Kinderhaus Hand in Hand in Babenhausen geschlossen. Der Markt bietet eine Notbetreuung für Kinder berufstätiger Eltern an.

Von Jens Noll

Im Fall des wegen einer Coronainfektion geschlossenen Kinderhauses in Babenhausen gibt es ein erstes positives Signal. Die elf Mitarbeiter und zwölf Kinder, für die vorsorglich eine Quarantäne angeordnet wurde, sind getestet. Die Ergebnisse des ersten Testdurchlaufs sind nach Angaben des Unterallgäuer Gesundheitsamtes negativ. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Dennoch bleiben die Personen aufgrund der Inkubationszeit insgesamt 14 Tage in Quarantäne.

Bis einschließlich Montag, 21. September, bleibt das Kinderhaus Hand in Hand deshalb geschlossen. Für berufstätige Eltern, die in dieser Zeit auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, gibt es eine Alternativlösung. Wie der Babenhauser Bürgermeister Otto Göppel auf Nachfrage berichtet, haben die Erzieher die berufstätigen Eltern angerufen und den Bedarf nach einer Notbetreuung abgefragt. Es sei nur eine geringe Anzahl von Kindern, die nach Absprache mit dem Landratsamt von Montag an in der gemeindlichen Kindertagesstätte Guter Hirte unterkommen können, sagt Göppel. Wenn alles gut geht und außer der positiv getesteten Mitarbeiterin keine weiteren Corona-Fälle mehr auftreten, dann könnte das Kinderhaus Hand in Hand am Dienstag, 22. September, wieder öffnen – und hoffentlich wieder in den Normalbetrieb übergehen, wie der Bürgermeister sagt.

Mehrere Corona-Fälle in einer Senioreneinrichtung im Unterallgäu

Außer dem Fall in Babenhausen beschäftigen derzeit noch zwei weitere Infektionsgeschehen im Landkreis Unterallgäu das Gesundheitsamt am Landratsamt maßgeblich: In Bad Wörishofen wurde eine Schülerin der Mittelschule positiv auf das Coronavirus getestet. 19 Schüler, eine Lehrerin und eine weitere Mitarbeiterin befinden sich derzeit in Quarantäne. Die Testergebnisse stünden noch aus, teilte das Landratsamt mit.

Nachdem bekannt wurde, dass eine Pflegekraft einer Senioreneinrichtung im westlichen Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurden deren Kontaktpersonen – 35 Bewohner und 17 Pflegekräfte – inzwischen zum zweiten Mal getestet. Bei weiteren vier Mitarbeitern und acht Bewohnern ergaben sich positive Testergebnisse. Schwere Krankheitsverläufe sind laut Gesundheitsamt bislang nicht darunter.

Weitere Informationen zu Corona im Unterallgäu stehen unter www.unterallgaeu.de/corona. Dort können auch online Termine für das Testzentrum in Mindelheim vereinbart werden. Alternativ kann die Telefon-Hotline 08261/995-406 genutzt werden.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen