Aufbruchstimmung im Jedesheimer Dorfladen

Wie der Dorfladen in Jedesheim erweitert werden soll, ist noch unklar. Es geht um einen Neu- oder einen Anbau.

Die Beteiligten freuen sich über gute Zahlen im Jahr 2018. Und eine Erweiterung steht an.

Von Gabriele Gürntke

Wie soll der Dorfladen in Jedesheim erweitert werden? Das überlegten nun die Beteiligten des Dorfladens bei einer Generalversammlung in den Jedesheimer Stuben. Denn bisher steht noch nicht fest, ob die Erweiterung in Form eines Anbaus oder Neubaus realisiert wird.

Helga Hörmann, die Geschäftsführerin des Dorfladens, wünscht sich nach dem Abriss der ehemaligen Raiffeisenbank einen Neubau mit Café als Begegnungsraum – vorausgesetzt, die finanzielle Situation erlaube es. Wegen der erfreulichen Aussicht herrsche bei den Verkäuferinnen aber Aufbrauchstimmung. Sie träumten schon davon, die Regale neu zu bestücken, hieß es während der Versammlung. Derzeit müssen die Frauen aufgrund des Platzmangels mit Einschränkungen kämpfen. Dennoch gibt es auch schon jetzt Fortschritte zu vermelden: Die neue Backwaren-Theke bietet Raum für die Platzierung des Sortiments. Außerdem sind neue pinkfarbene Dorfladen-Kleidungsstücke angeschafft worden. Die alte grün-gelbe Arbeitskleidung, die ein Kunde scherzhaft als „80er-Stil“ bezeichnete, war abgelegt worden. Des Weiteren verstärken zwei neu eingestellte Verkäuferinnen das Dorfladen-Team: Brigitte Basting und Julia Abröll.

Dorfladen Jedesheim: Wurstwaren sind am beliebtesten

Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen sagte vonseiten der Stadt für die Erweiterung des Dorfladens seine Hilfe zu. Die Stadt Illertissen werde den Bau im Rahmen ihrer Möglichkeiten und innerhalb des Grundsatzes der Gleichbehandlung unterstützen, sofern der Stadtrat nicht anders entscheide.

Markus Alander, der für die Buchführung und Bilanzierung zuständig ist, sowie der Vorstandsvorsitzende Andreas Miller, teilten mit, dass das Jahresziel erreicht wurde: Der Dorfladen konnte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz verbuchen, der in Richtung 500000 Euro schreitet. Aus Sicht der beiden ein sehr gutes Ergebnis.

Jörg Hilsenbeck, Auswerter der Warengruppen, zeigte anhand eines Balkendiagramms, welche Waren über das Jahr am beliebtesten waren: Die Nummer eins stellten Fleisch- und Wurstwaren dar. An zweiter Stelle kamen die Backwaren. Das liege daran, dass Menschen, die im Jedesheimer Industriegebiet arbeiten, zum Dorfladen gingen, um Brotzeit zu kaufen. Die Nachfrage nach regionalen Produkten, auf die der Laden sein spezielles Augenmerk lege, steige ebenso an. Schüler aus dem Baden-Württembergischen und ein Ehepaar aus Schweden seien durch die Homepage auf das Geschäft aufmerksam geworden, als sie nach regionalen Produkten gesucht hatten, hieß es.

