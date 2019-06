Auffahrunfall an Vöhringer Kreisverkehr: Frau verletzt

Bei einem Unfall wird eine 76-jährige Frau schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Betlinshausen

Mann verletzt sich in Betlinshausen bei Sturz von Leiter

In Betlinshausen ist ein Mann am Donnerstagnachmittag von einer Leiter gestürzt und hat sich dabei verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.