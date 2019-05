vor 17 Min.

Aufkleber sollen in Illertissen Vögel retten

Die Mitarbeiterinnen einer Spezialfirma haben transparente Muster an den Scheiben angebracht, welche die Vögel erkennen können und am Durchfliegen hindern, Mit dabei Simon Ziegler und Franz Maier (von rechts).

Glasscheiben sind für Vögel eine gefährliche Todesfalle. Naturschützer Franz Maier will aufklären – denn die bekannten schwarzen Klebe-Silhouetten würden überhaupt nichts bringen

Von Regina Langhans

Die Stadt Vöhringen schmückt sich schon länger so, Illertissen hat nachgezogen: Es handelt sich jeweils um das Stadtlogo in Kombination mit halb-transparenten Zierelementen, die in Vöhringen die großflächigen Glaseinfassungen beim Pausenhof der Uli-Wieland-Mittelschule bedecken. In Illertissen wurden sie an den Buswartehäuschen im Bereich von Schulzentrum und Nautilla aufgeklebt. Das soll Vögeln das Leben retten.

Die Kommunen haben die durchscheinenden Aufkleber von einer Spezialfirma anbringen lassen. Dabei handelt es sich um eine Initiative gegen den Vogeltod an Glasscheiben. Organisiert wurde diese von Franz Maier aus Regglisweiler, Delegierter der Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV). Denn, einmal darauf aufmerksam geworden, beschäftigt es den engagierten Vogelschützer, dass allein in Deutschland Hunderttausende Vögel jährlich den Glasscheibentod sterben. „Es ist die häufigste Todesursache unserer Singvögel“, sagt er. Für die, wie er glaubt, kaum beachtete Tragödie will er nun sensibilisieren. Maier hat sich schon durch verschiedene Aktionen, etwa als „Kiebitzretter im Rothtal“, einen Namen gemacht. Auch die Illertisser Zeitung hat darüber berichtet.

Nun verweist er also auf die, für Vögel zur unerkannten Todesfalle werdenden Glasscheiben. Als regelmäßiger Besucher des Nautilla-Bades fand er im Bereich der gläsernen Bushäuschen immer wieder tote Vögel. „Zu viele, um einfach darüber hinwegzusehen“, wie er sagt. In Wahrheit seien es noch mehr, denn Katzen würden diese Futterquelle bereits kennen und die abgestürzten Flugtiere ganz schnell holen. Viele Glasfronten, auch die am Nautilla-Parkplatz, würden mit schwarzen Greifvogel-Silhouetten versehen. Doch die hätten keine abschreckende Wirkung und seien daher sinnlos. Die Vögel würden zwischen ihnen hindurch fliegen wollen. „Gerade Bushäuschen oder Wintergärten mit dahinter wachsendem Grün sind besonders tückisch, weil die Pflanzen beliebte Unterschlupfmöglichkeiten darstellen.“

Naturschützer fordert Änderungen im Gesetzbuch

Ähnlich verhalte es sich bei übers Eck verlaufenden Glasscheiben, Durchsichten vom Fenster zur Balkontüre oder auch, wenn die Vögel im Hausinneren für sie attraktive Flugziele erkennen. „Ungeputzte Glasflächen wären für die Vögel viel besser“, erklärt der Vogelfreund augenzwinkernd. Und die modernen verspiegelten Fassaden von Hochhäusern, insbesondere wenn sie ganze Landschaften reflektieren, seien regelrechte Todesfallen für die Stadtvögel.

Hier fordert Maier Änderungen im Baugesetzbuch, in das ja auch andere Schutzvorkehrungen für die Umwelt aufgenommen würden. Was kann also helfen? Maier empfiehlt, die jeweiligen Glasflächen und Fensterfronten mit möglichst flächigen Mustern zu auszustatten. Vor allem kleinere Singvögel seien es gewöhnt, im Gewirr der Äste hin und herzufliegen und würden auch schmale Lücken zum Durchkommen nützen wollen.

Der LBV kennt dazu eine Faustregel: Die unmarkierten Glasbereiche sollten nicht mehr als eine Handfläche ausmachen. Fliegengitter, Nylonschnüre oder entsprechende Gardinen könnten ebenso Abhilfe schaffen. Wichtig sei, dass die Elemente einen gut erkennbaren Kontrast zu den Scheiben darstellten.

Maier freut sich, dass beide Kommunen vorbildlich reagiert hätten: In Vöhringen habe Bürgermeister Karl Janson gleich die Idee gehabt, das Stadtlogo zu integrieren, und in Illertissen hat sich Klimaschutzmanager Simon Ziegler persönlich vom Anbringen der Folien überzeugt. Ziegler sagte dazu: „Eigentlich sind es einfache Maßnahmen, um die Tiere zu schützen, wenn man das Problem kennt.“

