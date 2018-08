vor 53 Min.

Aufmerksame Bürger lassen falsche Polizisten auflaufen

Bei der Neu-Ulmer Polizei wurden erneut Betrugsversuche gemeldet. Doch die Kriminellen kamen nicht weit.

Am Montag sind bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm acht Fälle von sogenannten falschen Polizeibeamten mitgeteilt worden. Es gab zuletzt mehrere solche Fälle (Lesen Sie dazu auch: Falsche Polizisten sind hinter Geld und Schmuck her ). Die Täter gaben sich gegenüber den Angerufenen als Polizisten aus und wollten die Bürger über ihre Vermögensverhältnisse ausfragen. Dabei wurde erneut eine Geschichte mit angeblich in der Nähe festgenommenen Einbrechern aufgetischt. Dies sollte die Angerufenen wohl verunsichern - was allerdings nicht klappte. Die Angerufenen reagierten richtig, verweigerten eine Auskunft, beendeten Gespräche und verständigten die richtige Polizei. Ein Schaden sei daher nicht entstanden. (az)

Die Polizei registrierte in der Region zuletzt eine steigende Zahl von Betrugsversuchen.

