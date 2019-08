vor 22 Min.

Aufregung am Weiherspielplatz: Schwerer Ast droht abzustürzen

Vor den Augen zahlreicher Schaulustiger haben Feuerwehrleute am Sonntagnachmittag einen schweren morschen Ast aus einem Baum am Weiherspielplatz geholt. Er hätte sonst auf spielende Kinder fallen können.

Die Feuerwehr rückt zum Weiherspielplatz in Illertissen aus. Das Areal wird abgesperrt.

Feuerwehreinsatz am Illertisser Weiherspielplatz: Am späten Sonntagnachmittag musste ein schwerer Ast einer Esche in etwa 15 Metern Höhe vorsorglich abgesägt und entfernt werden. Es bestand die Gefahr, dass er herabstürzt und so zu einer Gefahr für die zahlreichen Besucher wird. Ein Mann, der mit seiner Familie auf dem Spielplatz war und Mitglied der örtlichen Feurwehr ist, hörte es in dem Baum knacken. Vorsorglich verständigte er seine Kollegen. Die rückten mit der Drehleiter an.

Einsatzort musste abgesperrt werden

Vor den Augen der vielen Kinder und Erwachsenen sägten Einstzkräfte der Illertisser Feuerwehr den Ast mithilfe des Drehleiter-Fahrzeugs in luftigen Höhen ab. Die Aktion zog sich eine Weile hin, da anfangs einige Teile des Astes zurückblieben. Sie mussten Schritt für Schritt entfernt werden. Während des Einsatzes war das Areal rund um den Baum abgesperrt. Damit das gelang, mussten zunächst weitere Kräfte zum Ort des Geschehens beordert werden. Nur so konnte die Sicherheit der Besucher gewährleistet werden, hieß es.

Marode Esche ist wohl erkrankt

Die Esche soll vom sogenannten Eschentriebsterben befallen sein, war vor Ort zu erfahren. Die Krankheit lässt Bäume morsch werden, so dass Teile abstürzen können. (wis)

