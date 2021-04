Aufregung in Weißenhorn: Mann sieht Jugendlichen mit Waffe und ruft die Polizei

Ein Jugendlicher zeigt seiner Freundin eine Waffe in Weißenhorn. Die alarmierte Polizei kann zunächst nicht beurteilen, wie gefährlich die Situation ist.

Aufsehen erregender Polizeieinsatz am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße in Weißenhorn: Weil ein Mann einen Jugendlichen gesehen hatte, der seiner Begleiterin eine scharfe Waffe zeigte, rief er die Polizei. Die Beamten gingen zunächst von einer gefährlichen Situation aus. Augenzeugen beobachteten, dass Polizisten mit gezogener Pistole aus dem Streifenwagen stiegen.

Als die Polizisten das Pärchen antrafen, hielt der Jugendliche die Waffe noch in der Hand. Da die Beamten zunächst von einer scharfen Waffe ausgehen mussten, war mit größter Vorsicht vorzugehen, wie es im Polizeibericht heißt. Nach entsprechender Ansprache ließ der Jugendliche die Waffe zu Boden fallen.

Der Jugendliche in Weißenhorn hatte eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe bei sich

Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine täuschend echt aussehende sogenannte Softair-Waffe handelte, die frei verkäuflich ist. Die Beamten stellten die Waffe sicher und brachten den 14-Jährigen zu einem Erziehungsberechtigten. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz.

Für seine Kollegen vor Ort sei der Einsatz durchaus brisant gewesen, berichtet der Leiter der Polizeiinspektion Weißenhorn, Gerhard Klingler, einen Tag nach dem Vorfall. "Im Zweifel müssen wir natürlich von einer echten Waffe ausgehen", sagt er. (AZ, jsn)

