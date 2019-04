vor 56 Min.

Auftakt der Babenhauser Kulturtage: Kinder tanzen mit dem Schokodil

Die Babenhauser Kulturtage 2019 sind eröffnet worden. Der Broadway-Joe hat sich Lustiges überlegt.

Von Claudia Bader

In seinem Heimatort Oy-Mittenberg hat der Broadway-Joe gehört, dass die Kinder in Babenhausen und Umgebung prima singen können. Deshalb wollte der Mundart-Kabarettist bei seinem Auftritt im Theater am Espach ein paar besondere Lieder vorstellen. Weil die rund 100 Mädchen und Buben aber sowohl „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ als auch „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ schon kannten, mischte der Broadway-Joe die beiden Lieder schlichtweg mithilfe eines Zauberspruchs. Dieser Mix kam auch bei den Eltern, Omas und Opas an. Höhepunkt der zum Auftakt der Babenhauser Kulturtage organisierten Veranstaltung war aber der Auftritt des Schokodils. Als sie das große Plüschtier auf die Bühne gerufen hatten, durften die Kinder mit ihm singen und tanzen.

