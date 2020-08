vor 17 Min.

Aus Blumentöpfen werden in Babenhausen bunte Bongos

Bei einer Ferienaktion in Babenhausen basteln Mädchen und Buben ihre eigenen Trommeln.

Plus Kinder basteln beim Ferienspaß in Babenhausen Trommeln – und erfahren mehr über die Instrumente in einem Blasorchester.

Von Claudia Bader

Tobias möchte später einmal Trompete spielen, sein Freund Fred Saxofon. Für den vierjährigen Karl kommen hingegen nur die Trommel oder das Schlagzeug infrage. Bei einer Ferienaktion der Musikkapelle Babenhausen baute er zusammen mit anderen Kindern sein erstes Modell. „Das ist ganz einfach und macht Spaß“, schwärmt die zehnjährige Lina. Konzentriert gestalten die Mädchen und Buben je einen kleinen und einen größeren Tontopf zu Bongo-Trommeln.

13 Mädchen und Buben im Alter von vier bis zehn Jahren haben sich in der alten Turnhalle in Babenhausen eingefunden, um mit Unterstützung einiger Musikerinnen Trommeln zu basteln. Da die Helferinnen alles vorbereitet haben, können die Kinder gleich damit beginnen, die Töpfe mit Butterbrotpapier zu bekleben. Da bis zu acht Lagen Pergament bekleistert und nacheinander über die Töpfe gespannt werden müssen, geht das nicht so schnell. Bei der klebrigen Angelegenheit ist Geduld gefragt.

Beim Bemalen der Bongos mit bunten Farben lassen die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf. Bild: Claudia Bader

Anschließend müssen die Trommeln im Freien trocknen. Um die Zeit zu überbrücken, haben die Musikerinnen einen weiteren Programmpunkt vorbereitet. Nacheinander stellen sie die Instrumente in einem Blasorchester vor. Angefangen bei Trompete und Tenorhorn bis hin zu Klarinette, Querflöte und natürlich Trommeln. Wer sich traut, darf schon die ersten Töne blasen oder schlagen. Endlich sind die Bongos getrocknet und können mit Acrylfarben bemalt werden. Manche wählen Kombinationen aus Quer- und Längsstreifen, andere bevorzugen abstrakte Muster.

Die Kinder können es kaum erwarten, bis die Bongos einsatzbereit sind. Vorsichtig kontrollieren etwa Annika und Emma die Reißfestigkeit der Trommelflächen und versuchen, erste Töne zu schlagen. Ihre Schwestern Selina und Rosa schauen gespannt zu, ehe sie es nachmachen. „Mit den großen Bongos könnt ihr tiefere Klänge erzeugen und mit den kleinen höhere“, erklären die Betreuerinnen. Das testen die Mädchen gleich aus: „Es klappt prima!“ Da sie Nachbarinnen sind, wollen sie sich am nächsten Tag im Garten treffen, um zu üben. „Wenn das klappt, geben wir für unsere Eltern am Abend ein kleines Konzert unter freiem Himmel“, nehmen sie sich vor.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen