vor 50 Min.

Aus Bratäpfeln entsteht Hochprozentiges

Ein Rezept von Martina Straub aus Dietershofen hat es ins

Von Claudia Bader

Es riecht süß und nach Zimt: Der Duft von Bratäpfeln liegt in der Luft. Statt die Leckereien gleich warm zu genießen, hat Martina Straub aber etwas anderes damit vor: Sie bereitet daraus einen Bratapfel-Likör zu. „Der ist relativ einfach zu machen, nicht zu stark und sowohl in meiner Familie, als auch bei Freunden und Bekannten sehr beliebt“, sagt die Dietershoferin. Die genaue Anleitung ist zusammen mit anderen Rezepten passend zur Weihnachtszeit im neuen Zuckerguss-Magazin zu finden.

Leider sei dort eine Zutat nicht aufgelistet, sagt Straub: „Zu den im Rezept angegebenen 250 Gramm brauner Zucker kommen noch 250 Gramm normaler Haushaltszucker dazu.“ Vor allem im Advent geht es in der Küche der gelernten Hauswirtschafterin geschäftig zu. Jedes Jahr backt sie rund 40 verschiedene Sorten Plätzchen. „Einige Rezepte stammen noch von meiner Mutter. Aber ich probiere auch immer wieder einige neue aus“, sagt sie. Nicht fehlen darf natürlich das Gebäck, das ihr Mann und die drei Kinder mit Enkeln bevorzugen – und die Cognacplätzchen, ihre eigene Lieblingssorte. Ihre Rezepte für Punschsterne und Eierlikörplätzchen wurden bereits in Zuckerguss-Heften veröffentlicht, sagt Martina Straub. „Das Backen und Verzieren empfinde ich geradezu als Muse, in die ich viel Zeit investiere.“

Frühestens zum dritten Advent kommen die Leckereien auf den Tisch. Dass in den Läden heutzutage schon ab August Lebkuchen und weihnachtliche Süßigkeiten angeboten werden, findet die 55-Jährige übertrieben. „Dann kann man sie ja zu Weihnachten nicht mehr richtig genießen.“ Neben verschiedenen Marmeladen bereitet die leidenschaftliche Hobby-Bäckerin auch im Sommer Liköre zu. Zum Beispiel aus den Himbeeren und Johannisbeeren des eigenen Gartens.