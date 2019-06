00:33 Uhr

Aus Pfad wird Fuß- und Radweg

Rat vergibt Ausbau in der Hammerschmiede

Wer in Bellenberg in der „Hammerschmiede“ wohnt, kann bald zu Fuß oder per Rad entlang dem Mühlbach ins Dorf und zum Bahnhof gelangen. Der Gemeinderat hat einstimmig eine Firma mit dem Ausbau des Feldwegs in Höhe von 65000 Euro beauftragt.

Wie berichtet, ist das vormalige Gewerbegebiet „Hammerschmiede“ zur Wohnbebauung freigegeben. Laut Architektenplanung war die bestehende Erschließung als ausreichend bezeichnet worden – bis auf einen Fuß- und Radweg. Den gibt es entlang der ins Viertel führenden Straße nicht. Diese verläuft zwischen Bahnlinie und landwirtschaftlich genutzter Fläche, sodass die Voraussetzungen zum Bau eines Fuß- und Radweges schwierig sind.

Alternativ dazu hatten die Räte den Ausbau des Pfads entlang dem westlich des Grünlands verlaufenden Mühlbach vorgesehen. Diese Pläne sollen jetzt umgesetzt werden.

Stellvertretender Bürgermeister Kurt Bucher (FWG) trug die Einzelheiten vor: Ausgebaut wird zwischen den Bereichen „Hammerschmiede“ und „Biberau“. Der Weg soll eine Breite von fünf Metern bekommen. Noch zu entscheiden sei, auf welcher Seite die Straßenlampen aufgestellt werden. Direkt am Bachufer könnten sie die Grünpflege behindern, auf der gegenüberliegenden Seite liefen sie Gefahr, von den landwirtschaftlichen Maschinen beschädigt zu werden.

Gemeinderat Stefan Schaich (FWG) gab zu bedenken, dass der Unterbau stabil sein müsse für den Fall, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge den Weg mitbenützten. Anderenfalls müssten Verbotsschilder aufgestellt werden. Sodann soll geprüft werden, inwieweit für die „Hammerschmiede“ Gasleitungen im Boden zu verlegen seien. (lor)

