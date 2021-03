vor 32 Min.

Aus dem Vöhringer Kulturzentrum wird nun ein Corona-Testzentrum

Plus Der Bellenberger Apotheker Frank Henle hat bereits drei Schnelltestzentren in der Region eingerichtet. Die Tests sollen sogenannte "Superspreader" identifizieren.

Von Franziska Wolfinger

Auch in Vöhringen können sich Bürger ab Montag kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Der Bellenberger Apotheker Dr. Frank Henle richtet im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus eine Schnellteststation ein. Erst vergangene Woche hatte Henle seine Idee im Landratsamt vorgestellt, nun gehen gleich drei neue Testzentren an den Start.

Lokale Politik unterstützt Schnelltestzentren

Anders als einige seiner Berufskollegen in ganz Deutschland störte Henle sich nach eigenem Bekunden nicht an noch offenen Fragen bezüglich der neuen Teststrategie, sondern wurde sofort aktiv. Tatsächlich waren und sind zum Teil noch so manche Dinge ungeklärt. Erst am Freitag wurde über die Apothekerpresse kommuniziert, wie die kostenlosen Schnelltests überhaupt abgerechnet werden können. Bei der lokalen Politik vor Ort rennt Henle mit seinem Engagement offene Türen ein, sowohl beim Landratsamt als auch in den Kommunen. In Bellenberg, Vöhringen und Illertissen konnte Henle rasch und unbürokratisch passende Räume anmieten.

Apotheker Frank Henle und Bürgermeister Michael Neher werben für die Schnelltests. Bild: Franziska Wolfinger

Dem Vöhringer Bürgermeister Michael Neher ( CSU) ist dabei wichtig, weiterhin flexibel auf die Bedürfnisse der Bürger reagieren zu können. Henle kann das Foyer des Kulturzentrums zunächst unbefristet für die Teststation nutzen. Tests sollten so lange wie Bedarf besteht, in Vöhringen angeboten werden, hieß es bei einem Pressetermin am Freitagmorgen.

Dabei warben der Bürgermeister und der Apotheker aktiv für die Tests, die ab Montag jeder Bürger einmal pro Woche kostenlos machen lassen kann. Henle setzt große Hoffnungen auf die Schnelltests. Damit könnten stille Superspreader entdeckt werden - also Infizierte, die keine Symptome zeigen und selbst nicht wissen, dass sie sich mit dem Virus angesteckt haben. Henle sagt: "Auch wenn es zunächst zynisch klingt: Ich freue mich über jeden positiven Test. Denn damit unterbrechen wir Infektionsketten und schützen Menschenleben."

Mit diesen Tests arbeitet der Apotheker Henle

Henle setzt als Tester nur Personen ein, die eine Ausbildung im medizinischen Bereich haben. Damit geht der Bellenberger Apotheker, der auch ein Geschäft in Vöhringen betreibt, sogar über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Jeder, der die Tests durchführt, wurde dafür zusätzlich speziell geschult. Es kommen verschiedene Testsysteme zum Einsatz. Der gängigste ist der PCR-Schnelltest, bei dem ein Abstrich in Rachen und Nase gemacht wird. Damit würden beide Virusreservoirs überprüft, was den Test zuverlässiger macht, erklärt Apotheker Henle.

Dieser Schnelltest liefert innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis. Bild: Franziska Wolfinger

Für Personen, bei denen es aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, das Teststäbchen mehrere Zentimeter in die Nase einzuführen, gibt es Alternativen. Beim sogenannten "Lolli-Test" muss der Proband nur rund zwei Minuten an einem Stäbchen lutschen. So ein Test sei beispielsweise für Kinder oder Menschen mit einer entsprechenden Behinderung geeignet. Jeder positive Test aus den Schnelltestzentren muss dann anschließend durch einen im Labor ausgewerteten PCR-Test bestätigt werden, um sicherzugehen.

Der Apotheker Henle hofft außerdem, mit seinem Engagement auch Werbung für die Apotheken vor Ort machen zu können. Denn auch in der Arzneimittelbranche wächst der Druck auf die Unternehmer aus dem Internet. Große Onlineshops setzen auf Preiskampf, bezeichnen sich selbst als "Discounter", werben mit Gratisversand, dauerhaft günstigen Preisen und bis zu 50 Prozent Ersparnis. Die persönliche Beratung bleibt auch der Strecke. Und auch das, was Henle innerhalb von wenigen Tagen für die Menschen vor Ort aufgebaut hat - drei Schnelltestzentren in der Region - das kann die Internetapotheke nicht leisten.

Über diesen Link kann man sich anmelden

Das Testzentrum in Vöhringen soll zunächst am Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 7.30 bis 8.30 geöffnet sein. Bei Bedarf würden die Öffnungszeiten auch erweitert, sagt Henle. In dieser einen Stunde sollen zunächst 60 Menschen getestet werden. Wenn sich der Betrieb eingespielt hat, könnte diese Zahl noch erhöht werden. Die Anmeldung zu den Tests erfolgt am einfachsten online über die Website von Henles Apotheke. Sie ist unter folgendem Link zu erreichen: Apotheken Dr. Henle. Das Portal zur Anmeldung für alle drei Testzentren wird am Samstag, 6. März, freigeschaltet. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann seinen Termin unter 07306/96100 vereinbaren. Ihr Ergebnis wird den Getesteten in der Regel 20 Minuten nach dem Test passwortgeschützt per E-Mail mitgeteilt. Das Ergebnis liegt in drei Sprachen vor, sodass es für Grenzübertritte genutzt werden kann.

