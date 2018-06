16:02 Uhr

Aus für den „Party-Shot“

Das Fest auf dem Schlossberg bei Bellenberg findet heuer nicht statt. Im vergangenen Jahr gab es Schlägereien und eine Bissattacke. Das hat nun Konsequenzen

Von Jonathan Mayer

Seit vielen Jahren ist der „Party-Shot“ fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Bellenberger Musikgesellschaft. Die Open-Air-Party auf dem Schlossberg ist auch bei Besuchern beliebt. Doch heuer, zum ersten Mal seit 20 Jahren, fällt die Veranstaltung aus. Der Grund: Nach mehreren Vorfällen im vergangenen Jahr verschärfte die Illertisser Polizei die Auflagen.

Damals mussten es die Beamten gleich mit mehreren Querulanten aufnehmen. Unter anderem stellte sich ein Betrunkener auf dem Nachhauseweg vor ein Auto und hinderte es am Weiterfahren. Als der Beifahrer ausstieg, um ihn zu verjagen, kam es zur Schlägerei. Ein anderer Partygast wiederum biss auf dem Weg in Richtung Vöhringen einem Mann in den Arm. Auch zwei junge Frauen bekamen sich während der Party in die Haare – woraufhin eine der beiden Anzeige erstattete. Bei der Polizei sah man deshalb die Notwendigkeit für strengere Vorgaben.

Für den Verein seien die Folgen gravierend, sagt der Vorsitzende Raimund Pregel auf Nachfrage. „Die Veranstaltung hat mittlerweile eine gewisse Tradition und ist für uns sehr wichtig.“ Jedes Jahr seien rund 1000 Besucher da gewesen. Vor allem die finanziellen Folgen für die Musiker seien ernst: „Damit fällt unsere Haupteinnahmequelle weg. Dieses Jahr wird nicht leicht für uns.“ Die Absage reiße ein großes Loch in die Vereinskasse.

Dass die Party heuer entfällt, habe der Vorstand des Vereins entschieden. „Die Auflagen der Polizei sind streng. Das wäre vom Organisatorischen her einfach zu viel gewesen“, sagt Pregel. So sei unter anderem gefordert worden, dass der schmale Feldweg, auf dem früher Fußgänger und Autofahrer zur Party gelangten, nur noch für Fahrzeuge passierbar sein soll – und das auch nur in einer Richtung. Damit wolle man verhindern, dass es zu Gedränge oder gar Unfällen kommt. Durch die Einbahnstraße soll es der Verkehr leichter haben, vor allem Rettungskräfte könnten so schneller am Partygelände sein. Die Fußgänger hätten auf einen anderen Weg ausweichen müssen. Für den sollte der Verein laut Pregel zusätzlich Beleuchtungen anbringen und Security-Leute abstellen. Aus Sicht des Vereins ist das jedoch kaum umsetzbar.

Auch auf der an das Partygelände angrenzenden Wiese, die in den vergangenen Jahren als Parkplatz diente, hätte zusätzliches Sicherheitspersonal stehen müssen. Damit sollte unter anderem verhindert werden, dass sich die Besucher schon bei ihren Autos betrinken. Laut Pregel hat das vor allem mit dem Jugendschutz zu tun. „Wenn sich da ein Minderjähriger mit einer halben Flasche Schnaps betrinkt und dann auf unserem Fest zusammenklappt oder Radau macht, fällt das auf uns zurück.“ Der Maßnahmenkatalog der Polizei sieht auch vor, dass die Party Minderjährigen verwehrt bleibt. Prinzipiell wäre das nicht schlecht, sagt Pregel. „Die Veranstaltung ist aber vor allem für junge Menschen gedacht.“ Um die neuen Vorschriften umzusetzen, wären 16 Sicherheitsleute nötig gewesen – sieben mehr als in den vergangenen Jahren.

Aus Sicht der Illertisser Polizei sind die Vorgaben nötig: „Wir haben in letzter Zeit viele alkoholbedingte Einsätze“, sagt Franz Mayr, Chef der Illertisser Polizei, auf Nachfrage. Nach den Vorfällen im vergangenen Jahr habe man festgestellt, dass die Sicherheit der Partygäste nicht gewährleistet sei. Gerade die engen Zufahrtswege seien ein Problem. Jedoch weißt Polizeichef Mayr einen Teil der Verantwortung von sich: „Die Gemeindeverwaltung ist an uns herangetreten, damit wir die Sicherheitslage prüfen. Beim Ortstermin fiel dann auf, dass die Örtlichkeit an sich für eine Veranstaltung dieser Größe fraglich ist.“ Die Auflagen der Polizei seien lediglich als Empfehlungen an die Gemeinde gegangen.

Musikant Pregel ärgert sich jedenfalls über diese Vorgehensweise. Er sieht nicht alle Verantwortung beim Verein. „Ich kann ja nicht jeden Besucher bis nach Hause begleiten.“ Besonders ärgerlich sei, dass die neuen Sicherheitsregeln erst sechs Wochen vor dem Partyabend bekannt wurden. „Da waren wir schon mitten in der Vorbereitung. Das war jetzt alles umsonst.“ Auch hätten sich über das soziale Netzwerk Facebook und beim Musiker privat schon viele gemeldet, die wegen der Absage enttäuscht seien.

Wie es mit dem „Party-Shot“ weitergeht, weiß Pregel noch nicht. „Wir haben finanzielle Rücklagen, damit kommen wir in diesem Jahr über die Runden.“ Auf Dauer könne das aber keine Lösung sein. Im nächsten Jahr wolle der Verein die Party wieder aufleben lassen – vorausgesetzt, die Auflagen werden gelockert. „Wenn wir das Fest nicht mehr machen können, müssen wir uns etwas Neues einfallen lassen.“

Themen Folgen